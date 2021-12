F1 GP Abu Dhabi, Qualifiche: tempi e classifica finale

E’ terminato il turno di qualifiche sul circuito di Abu Dhabi. Grande testa a testa tra Hamilton e Verstappen. Ferrari quinta con Sainz.

Tutto è pronto per la sessione che decreterà lo schieramento di partenza del round decisivo del mondiale di F1.

Q1 – Si apre l’ultima qualifica della stagione 2021. Aston Martin e Red Bull ad aprire la danze. Poi via via tutti gli altri. La gomma in uso è la soft. Red Bull subito forte con Verstappen che piazza un 1’23″680, ma poi arriva Hamilton che con la sua Mercedes firma un 1’23″266.

Vola un birillo in pista e rischia di colpire una Haas. Breve bandiera rossa per la rimozione.

Si riprende. Ham sembra avere un altro passo. Per lui continui miglioramenti fino all’1’22″845.

Bandiera a scacchi! Hamilton chiude davanti a Verstappen e Bottas. Sesto Leclerc, nono Sainz. Eliminate le due Williams, l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e le Haas.

Q2 – Mercedes e Red Bull in azione. Per loro mescola media. 1’23″184 per Lewis, staccato di 4 millesimi Max, poi Bottas e Tsunoda. Verstappen accusa uno spiattellamento.

1’23″174 per la Ferrari di Sainz aiutata dalla coperture soft. Leclerc quarto 7′ dalla fine.

Negli ultimi tre minuti grande traffico. Tutti cercano di prendere la posizione migliore per lanciarsi.

1’23″145 per Ham su medie. 1’23″135 per Perez su soft.

Bandiera a scacchi! Verstappen passa in testa con un 1’22″800 su morbide, quindi Perez ed Hamilton. Seguono le Rosse di Sainz e Leclerc.

Eliminati Alonso, Gasly, le due Aston Martin e l’Alfa Romeo di Giovinazzi.

Q3 – Si riprende. Red Bull non perde tempo e Perez si sacrifica per Verstappen. L’olandese prende il comando con un 1’22″109. Alle sue spalle Ham e Perez. Qunito Sainz, poi Leclerc.

Minuti finali al cardiopalma. Max Verstappen firma la pole davanti a Lewis Hamilton e Lando Norris su McLaren. Carlos Sainz chiude in quinta posizione ad otto decimi alti dal poleman, Charles Leclerc settimo a un secondo.