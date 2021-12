Hamilton e Verstappen giocano a nascondino: analisi libere Abu Dhabi

Un venerdì in cui Hamilton e Verstappen fanno vedere ottime cose in simulazione qualifica (l’inglese) e in gara (l’olandese). Ma forse hanno bluffato

Si prospetta un ultimo atto del 2021 davvero bollente. Perché dopo il venerdì di prove libere ad Abu Dhabi i due protagonisti, Lewis Hamilton e Max Verstappen, ancora una volta non hanno mostrato il loro vero potenziale.

Hamilton, un missile in simulazione qualifica

Entrambi i piloti sembrano essere soddisfatti a metà dopo questa prima giornata. In particolare Hamilton, dopo una prima sessione sempre in rincorsa, ha trovato il guizzo vincente nella seconda, portando a casa una simulazione di qualifica importante. Sei i decimi di vantaggio sull’olandese a parità di mescola.

In particolare la Mercedes si è confermata veloce sui rettilinei e nelle curve veloci, mentre nel misto è toccato alla Red Bull fare la voce grossa. Il layout del tracciato, cambiato in questa stagione, sembra aver favorito la casa di Stoccarda, ma a dire la verità la Red Bull sembra non aver ancora espresso al 100% tutta la sua forza.

Verstappen vola nelle prove per domenica

Se andiamo a vedere la simulazione gara invece le parti si invertono. Ed è Verstappen a sorridere, visto che ha mostrato un vantaggio sul giro di almeno 3-4 decimi sul 7 volte campione del mondo. Vedremo se poi l’olandese deciderà per una tattica diversa con una prima parte con le morbide invece che con le medie, anche per provare ad attaccare in maniera decisa ad inizio gara.

C’è da notare poi che davvero pochi oggi hanno provato la mescola dura, quella che dovrebbe accompagnare i piloti fino a fine gara dopo l’unica sosta in programma. Per quanto riguarda Mercedes e Red Bull, e in particolare per Verstappen ed Hamilton, la sensazione netta però è che abbiano “giocato”, nascondendo l’uno all’altro il proprio potenziale.

Sorpresa Alpine, Ferrari arranca ma non troppo

Chi sta facendo vedere, almeno sul giro secco, le cose migliori in questa ultima parte di campionato, è l’Alpine, con Fernando Alonso ed Estebano Ocon costantemente lì davanti con i migliori, insieme all’Alpha Tauri. E questo è un problema per Ferrari e McLaren, con quest’ultimo che proverà disperatamente a togliere il terzo posto nel mondiale costruttori alla Rossa.

Per Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. un inizio soft, mentre meglio è andata in serata, con il monegasco davanti allo spagnolo, ma con entrambi che hanno mostrato un ritmo gara molto interessante, non lontano dai migliori, a partire da Sergio Perez e Valtteri Bottas. Ma per sperare in un podio le Ferrari devono trovare un guizzo migliore in qualifica, altrimenti, come visto una settimana fa a Jeddah, sarà dura sorpassare poi domenica.

