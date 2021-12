L’indiscrezione arriva proprio dall’Italia. Concluso il suo percorso alla FIA Todt potrebbe tornare alla Ferrari.

Fra pochi giorni scadrà il suo mandato da presidente della FIA e a partire dal 17 dicembre vedremo qualcun altro al posto di Jean Todt. Due sono i candidati principali al ruolo di massimo rappresentante della Federazione, Mohammed Ben Sulayem, probabilmente il favorito visto che la presenza della F1 nei Paesi Arabi si sta facendo sempre più pressante (lampante è il caso dell’accordo decennale con il Qatar) e l’attuale segretario federale Graham Stoker.

Stando a quanto rivelato da Il Corriere della Sera però, il lavoro del manager francese in F1 potrebbe non essere finito, in quanto sarebbe vicino ad un rientro a Maranello nelle vesti di super consulente. In pratica un compito simile a quello di Niki Lauda in Mercedes, malgrado il compianto austriaco fosse anche proprietario del 10% delle azioni.

Perché le quotazioni di Todt stanno aumentando

Sempre secondo le indiscrezioni il 75enne sarebbe in contatto continuo con il presidente della Ferrari Johan Elkann e manco farlo apposta qualche giorno fa si è recato in zona Modena per dare il proprio supporto alla seconda edizione di Girls on Track – Rising Stars, iniziativa volta a promuovere l’ingresso delle donne nel motorsport. Nella fattispecie dell’evento è stata presentata Laura Camps Torras, nuova stella nascente della FDA.

Nel suo periodo in Italia, dal 1993 al 2008 l’ex navigatore di rally ha conquistato un totale di 14 campionati tra piloti e costruttori, diventando un vero e proprio sinonimo di vincente.

Dunque, cosa dovrebbe fare il buon Jean in Ferrari? Sicuramente potrebbe dare una mano importante al capo supremo del marchio che, non essendo proprio un esperto dell’argomento, potrebbe trovarsi in forte difficoltà davanti alla questione power unit. Ricordiamo infatti che per il 2025 o al più tardi per il 2026 è prevista un’ulteriore metamorfosi nel Circus, di conseguenza poter contare su qualcuno in squadra capace di confrontarsi con i federali dal punto di vista tecnico sarebbe un plus.

Chiara Rainis