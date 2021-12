F1 GP Abu Dhabi: programma e orari tv prove libere, qualifiche e gara

Il prossimo weekend, dopo l’Arabia Saudita, si va tutti ad Abu Dhabi per l’atto finale del campionato. Ecco tutte le info utili

Tutto pronto per l’atto finale del campionato 2021 di F1. Nel weekend del 10-12 dicembre andrà in scena il GP di Abu Dhabi, entrato in calendario nel 2009 e da allora quasi sempre la competizione finale dell’annata del campionato. E stavolta ancor più importante.

Tutto ancora in bilico

Il risultato del GP di Arabia Saudita ha rimesso tutto in discussione. Max Verstappen e Lewis Hamilton partiranno con lo stesso punteggio domenica e si giocheranno il tutto per tutto. L’olandese vuole fortemente il primo titolo iridato in carriera, l’inglese invece vuole l’ottava iride, che vorrebbe dire soprasso a un mito come Michael Schumacher e consegnarsi alla leggenda.

La lotta messa in campo a Jeddah ha sicuramente lasciato degli strascichi pesanti tra i due. Entrambi i piloti sono andati al limite e, seppur dando spettacolo, hanno messo a rischio la lotta per il titolo mondiale. Detto ciò la sfida è davvero incredibile. L’unico precedete simile è quello del Mondiale del 1974, con gli sfidanti Emerson Fittipaldi e Clay Ragazzoni a pari punti alla vigilia del gran finale negli Usa, sul circuito di Watkins Glen (stato di New York). Il campionato andò poi al brasiliano Fittipaldi su McLaren M23. E ad Abu Dhabi sarà una corsa da vivere tutta d’un fiato, per capire chi vincerà.

Il programma del GP di Abu Dhabi

Il Gran Premio di Abu Dhabi sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. Ma per l’occasione anche il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la diretta, ma solo delle qualifiche e della gara. Quella decisiva, che consegnerà il titolo dopo una stagione lunghissima.

Venerdì 10 dicembre

Ore 10:30-11:30 Prove libere 1

Ore 14:00-15:00 Prove libere 2 Sabato 11 dicembre

Ore 11:00-12:00 Prove libere 3

Ore 14:00-15:00 Qualifiche Domenica 12 dicembre

Ore 14:00-16:00 Gara

