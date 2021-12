Hamilton vince col brivido e accusa Verstappen: “Ma questo è pazzo”

Ottavo centro in stagione per Lewis Hamilton, che ringrazia non solo la Mercedes ma torna anche sull’incidente in gara con il rivale

Non poteva che finire al cardiopalma questo campionato di F1 2021. Lewis Hamilton vince a Jeddah e arriva a pari punti con Max Verstappen all’appuntamento finale tra una settimana ad Abu Dhabi.

Una vittoria che riapre i giochi

Una gara difficile, resa nervosa dalle decisioni discutibili della direzione gara e che ha innervosito tutti i piloti, soprattutto i due rivali per il titolo. Su una pista poi dove la minima disattenzione può costare caro. Di sicuro Hamilton ci ha messo la solita grande rabbia per portare a casa un successo che rimette la contesa in bilico.

“È stata incredibilmente dura, senza dubbio -ha detto Lewis a fine corsa -. Ho cercato di usare la testa e l’esperienza guadagnata in questi anni per quanto potesse essere dura la battaglia, cercando di mantenere la macchina in pista e restando pulito. È stata difficile ma abbiamo continuato a spingere come team e ci abbiamo creduto, nonostante tutte le cose che sono successe. Riuscire anche oggi a guadagnare terreno è dovuto al duro lavoro di tutti, e sono grato della macchina che mi hanno messo a disposizione”.

“Noi abbiamo un gran bel passo, ma loro sono davvero molto veloci ed è difficile superarli -ha aggiunto Lewis -. Abbiamo fatto un lavoro fantastico con il materiale che abbiamo e Valtteri ha fatto una grande gara, portando tanti punti al team. Questa gara è per tutti i ragazzi e le ragazze della fabbrica. L’atmosfera qui è stata davvero eccezionale, mi sono sentito molto ben accolto qui, la gente è stata adorabile con me. La pista di Jeddah è fenomenale, è molto difficile a livello fisico e mentale ma è quello che vogliamo alla fine”.

La versione di Hamilton

Ci sarà molto da discutere poi di quel contatto avvenuto all’ultima curva nei giri finali, con Verstappen che per dare spazio al rivale e riconcedergli la posizione ha rallentato vistosamente, con l’inglese che poi ha tamponato il rivale, forse anche per non superarlo in quel punto per poi riconcedergli subito dopo la scia per un altro sorpasso.

A caldo in pista Hamilton ha detto “Ma questo è pazzo”, riferendosi a Max. Poi, una volta sceso dalla sua W12, il 7 volte campione del mondo ha commentato: “L’incidente? Non ho capito perché a un certo punto abbia frenato in modo così pesante all’improvviso, io gli sono finito addosso. Lui si è mosso, dopo ho ricevuto la comunicazione che diceva che mi avrebbe lasciato passare: magari il motivo era quello ma io non avevo capito”. Ma di sicuro questa vicenda lascerà strascichi, soprattutto nel rapporto dai due. E il comportamento sul podio la dice tutta.

