MotoGP, Pol Espargarò avverte: “Non sono stupido”

Pol Espargarò analizza la sua rima stagione in sella alla Honda RC213V. Nel 2022 gli obiettivi dovranno essere ben diversi.

Pol Espargarò non si pente del passaggio alla Honda nonostante una prima annata abbastanza complicata in sella alla RC213V. Il trasferimento da KTM alla Casa giapponese si è rivelato più difficile del previsto, ma nel finale di stagione ha conquistato un podio che lascia buone sensazioni in vista del prossimo Mondiale.

Il pilota di Granollers ha chiuso al 12° posto con un bottino di 100 punti. “Ci sono stati momenti molto duri”, ha detto Pol Espargarò in un’intervista all’edizione spagnola di ‘Motorsport.com’. “Ho fatto una brutta gara a Barcellona. Sono caduto, il fine settimana non è stato buono. Allo stesso tempo, dovevo vedere come vinceva KTM”.

Pol cerca risultati migliori

Ma dopo la pausa estiva Pol Espargarò a tratti ha invertito la rotta salendo sul podio di Silverstone, pur refertando un anno al di sotto delle aspettative. “Quando prendi delle decisioni, è perché ne sei convinto in quel momento. È sbagliato guardare indietro e pensare che sia stato un errore o quello che avrei potuto fare altrove”, ha detto lo spagnolo. “Non dovresti pensare così, non ti porta da nessuna parte. Non avere risultati è stata dura. Non sono stupido. So perché sono andato in Honda e so quali risultati devi ottenere con questa moto. Se non puoi farlo, sarò il primo ad essere autocritico”.

Del resto chi lo ha preceduto in sella alla Honda non ha avuto risultati migliori, vedi Jorge Lorenzo. Questo dimostra che la RC213V ha un carattere difficile e richiede tempo prima di essere controllata alla perfezione. Ma è pur vero che il prototipo 2021 registrava qualche problema di troppo, specie al posteriore, riscontrato anche da Marc Marquez. Per il 2022 l’obiettivo è ottenere più podi e pole position: “Il prossimo anno devo fare una prestazione migliore”.