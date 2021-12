MotoGP, Di Giannantonio sceglie il nuovo numero: l’annuncio in un video

Fabio Di Giannantonio annuncia il nuovo numero che adotterà dal prossimo anno. Ha dovuto cambiare il 21 già in auge con Franco Morbidelli.

Fabio Di Giannantonio esordirà in MotoGP nel 2022 con il team Gresini Racing, dove salterà su una Ducati GP21, al suo fianco nel box avrà il connazionale Enea Bastianini. La coppia formerà una squadra italiana e giovane che potrebbe rappresentare un ottimo investimento per il futuro. ‘Diggia’ dovrà però abbandonare il suo numero 21 per adottare il 49.

L’annuncio del cambiamento è stato dato attraverso un divertente video Twitter: “Non sapevo come dirvelo… ve lo dico così che il budget per questo video era basso, date il benvenuto al numero 49. Grazie Will Smith per avermi interpretato, ovviamente i crediti sono dei produttori del film “Men in Black”.

Il video in questione è il doppiaggio di una scena del film ‘Men in Black’, in cui Tommy Lee Jones aspetta Will Smith e gli dice, con un rudimentale doppiaggio italiano di ” aspettare “, che “devi cambiare il tuo numero di gara perché la gente noterà che ci sono due moto numerate 21”. Quindi lo invita a cambiare numero…

In questo week-end Fabio Di Giannantonio partecipa alla 100 Km dei Campioni al Ranch di Tavullia, un ritorno a distanza di sei anni dalla prima volta sullo sterrato di Valentino Rossi.