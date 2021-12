Porsche Cayenne Turbo Coupé torna in una versione migliorata

Il nuovo Porsche Cayenne sta per tornare in versione migliorata così come un po’ tutta la linea del marchio bavarese

L’intera linea Porsche Cayenne riceverà presto un aggiornamento di metà ciclo. Questi scatti provengono da spie nelle Montagne Rocciose che hanno catturato la Cayenne Turbo Coupé aggiornata in fase di test. Aspettatevi l’arrivo del modello modificato negli showroom il prossimo anno.

Questa Cayenne Coupé sfoggia lo stesso trattamento della griglia a scomparsa che stiamo vedendo sulla versione più squadrata. Il design è molto simile allo stile attuale, ma con prese d’aria più grandi lungo i lati. La fascia è ora solo una stretta fessura. Non è chiaro se il look aggiornato si libera delle aperture negli angoli inferiori o se qualche rivestimento le copre.

Ci sono anche delle decalcomanie intorno ai fari per distorcere la loro forma. Le lampade sembrano un po’ più sottili rispetto al design attuale. Questa modifica costringe i designer a creare uno stile leggermente diverso per il cofano per adattarlo ai nuovi pezzi.

Queste sono le uniche sezioni che gli ingegneri Porsche stanno nascondendo su questo veicolo. La parte posteriore non sembra cambiare affatto. In generale, quando la casa automobilistica aggiorna un prodotto, il risultato non è mai una grande revisione stilistica.

Anche se non è visibile qui, gli scatti spia precedenti mostrano l’interno del Cayenne aggiornato. Adotta il cambio tozzo dall’attuale 911 e sembra inoltre esserci un nuovo schermo di infotainment. Una console centrale revisionata si libera della maggior parte degli interruttori fisici in favore di un piccolo schermo.

Non abbiamo alcuna informazione sulla gamma di propulsori della Cayenne rinnovata e finora, non ci sono segni di eventuali aggiunte importanti alla lineup. Spesso, i modelli Porsche rinnovati hanno potenze leggermente superiori ai loro predecessori.

Non aspettatevi un debutto ufficiale prima del 2022 inoltrato.

Leggi anche -> Porsche, tutte le aggiunte tecnologiche del nuovo sistema di infotainment