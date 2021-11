Valentino Rossi e Tony Cairoli, arriva l’ultimo premio dopo il ritiro

Valentino Rossi e Tony Cairoli, i due campionissimi dell’Italia motociclistica, riceveranno insieme un premio molto speciale

Sabato 11 dicembre, presso il Palazzo dei congressi di Riccione, si terranno le celebrazioni per i 110 anni della Federazione motociclistica italiana, un grande evento del motociclismo nazionale. Durante questa cerimonia verranno premiati i più grandi piloti italiani, in particolare quelli che, con le loro vittorie, hanno onorato il nostro Paese nel periodo compreso tra il 2012 e il 2021.

Valentino Rossi e Tony Cairoli premiati

Nel corso della cerimonia verranno premiati i due piloti che in questi nove anni hanno fatto divertire, esultare e tifare tutto il Paese: Tony Cairoli e Valentino Rossi. Entrambi hanno vinto nove titoli a testa e proprio nel 2021 hanno scelto di disputare la loro ultima stagione in MXGP e MotoGP. Cairoli che ha esordito nel 2002 ha vinto due Mondiali in MXGP, cinque in MX1 e due in MX2, mentre il Dottore ne ha vinti uno in 125, due in Moto2 e sei in MotoGP.

Oltre alle premiazioni dei due campioni, nel corso della celebrazione per il 110° compleanno della Federmoto saranno anche celebrate le imprese dei piloti italiani di motociclismo capaci di conquistare almeno un campionato o una coppa del mondo nell’ultimo decennio. A loro si aggiungeranno i piloti meritevoli di aver vinto i Mondiali a squadre con la maglia azzurra e i titoli riservati ai giovani talenti emergenti.

Sarà dunque un momento di festa e di celebrazioni, occasione ideale per riconoscere pubblicamente e fare i complimenti a due leggende delle rispettive discipline che sono stati, sono e saranno sempre un punto di riferimento per i giovani che vorranno competere sulle due ruote, nella speranza, un giorno di poter essere come loro o magari anche più titolati.

