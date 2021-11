Valentino Rossi lo ammette: “Ero preoccupato per l’ultima gara”

Valentino Rossi ha scritto un post sui social network per ricordare le emozioni del GP di Valencia, l’ultimo da pilota MotoGP.

Dopo il Gran Premio di Valencia, Valentino Rossi si è messo alle spalle un lungo capitolo della sua vita. Ha smesso di essere un pilota MotoGP e farà altro nella sua via.

Correrà con le automobili, ma soprattutto diventerà padre. La compagna Francesca Sofia Novello attende una figlia, che nascerà nel 2022. Si apre un capitolo completamente nuovo per il Dottore, che a quasi 43 anni ha preso nuove strade.

Valentino Rossi, post social sull’ultima gara in MotoGP

Rossi sui suoi profili social ha voluto ricordare le emozioni provate in occasione del GP di Valencia e ha fatto un ringraziamento: «Ero preoccupato pensando alla mia ultima gara, più che altro non sapevo cosa aspettarmi, non avevo idea di come mi sarei sentito appena sceso dalla moto. Invece è stato divertente, abbiamo fatto un bel casino. É stata una giornata indimenticabile. Grazie a tutti».

L’ultimo gran premio di Valentino in MotoGP è stato una festa. Niente pianti per lui, comunque emozionato nell’avere vicino tante persone importanti per la sua vita sportiva e privata. Rimarrà un ricordo indelebile quel weekend trascorso a Valencia, dove il pesarese è riuscito a concludere in maniera onorevole una lunghissima carriera nel Motomondiale.