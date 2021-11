SBK, test di Alvaro Bautista: parla il team manager Ducati

Serafino Foti, team manager Aruba.it Ducati, parla del test di Alvaro Bautista con la Panigale V4R. Prossima uscita a gennaio.

Subito dopo il finale di Mondiale SBK a Lombok Ducati e Alvaro Bautista non hanno perso tempo e si sono involati verso Jerez de la Frontera per un primo test a porte chiuse. Dopo due anni con la Honda, il pilota spagnolo è ritornato in sella alla Panigale V4R per riprendere confidenza con la moto che nel 2019 lo ha portato ad un passo dal titolo iridato con ben 16 vittorie.

Nonostante l’ottimo biennio di Scott Redding, Alvaro resta il pilota più vincente con questa Ducati. Mercoledì e giovedì ha concluso due giorni di test, ma non può rilasciare dichiarazioni in merito in quanto legato alla Casa giapponese fino alla fine dell’anno. Il suo miglior giro è di 1’39″119.

Il bilancio del team manager Ducati

A fare un primo bilancio è il team manager di Aruba.it Ducati Serafino Foti: “Il test è stato molto positivo per noi, anche se abbiamo potuto utilizzare solo un giorno e mezzo a causa delle condizioni”, ha dichiarato al sito ufficiale WorldSBK. “Il primo giorno era bagnato al mattino, quindi Alvaro ha guidato solo nel pomeriggio. Abbiamo ancora molto da fare, ma vedere Alvaro con il sorriso stampato in faccia è stato un buon segno per noi. Posso dire che il test gli è piaciuto molto e questo è stato importante per noi”.

BMW e Honda proveranno a Jerez a metà dicembre, Ducati invece proseguirà il lavoro in fabbrica per portare avanti l’evoluzione della Panigale V4R in vista del prossimo test a gennaio. “È ora di ricaricare le batterie. Avremo il prossimo test a Jerez a fine gennaio”, ha rivelato Serafino Foti. “Volevamo fargli un test il prima possibile in modo da poter iniziare a prepararci per il 2022 con le informazioni ottenute. Abbiamo molto da fare durante l’inverno, ma vorrei ringraziare la nostra squadra per l’ottimo lavoro svolto”.