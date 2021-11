Ferrari Daytona SP3, è davvero una bella auto? (VIDEO)

Il debutto della Ferrari Daytona SP3 ha certamente segnato un nuovo inizio per il team italiano ma, ad uno sguardo oggettivo, è davvero una bella auto?

Il design della nuova Ferrari Daytona SP3 è bello? Beh, è difficile per noi dirlo, ma fortunatamente l’affermato designer d’auto Frank Stephenson è qui con un’analisi dettagliata. La carriera di Stephenson nella progettazione di supercar iconiche gli dona un punto di vista unico sul mondo del car design per aiutarci a spacchettare questa audace auto da corsa. La Ferrari Daytona SP3 è un’auto importante per la Ferrari perché segna la fine di un’era prima che la potenza ibrida e i turbocompressori accompagnino gli iconici motori V12 del marchio. Ma prima di tuffarci nell’ingegneria, dobbiamo prima decidere se questa Ferrari è bella o no.

Progettare una supercar non è un compito facile. Le esigenze dei requisiti ingegneristici, le norme di sicurezza e la capacità di produzione lavorano tutte in tandem per manipolare la bellezza di un design originale. L’impatto di questi interlocutori unici significa che anche se i designer Ferrari sono incoraggiati a costruire belle auto, devono comunque rispondere a diversi fattori esterni. Per aggiungere ulteriore pressione al design dell’auto, il mondo si aspetta che le Ferrari siano belle proprio come noi ci aspettiamo che le utilitarie siano pratiche.

Nell’analisi del design di Stephenson, egli passa del tempo su ogni parte dell’auto per dare un’occhiata dettagliata a ogni aspetto dell’auto. La reazione di Stephenson al design complessivo è molto positiva, tuttavia, egli pone molte critiche valide. Stephenson si affretta a sottolineare le aree dell’auto che sono molto ordinarie, quasi banali, come le luci di marcia anteriori e la barra delle luci dei freni posteriori. Si concentra anche su aree che a suo avviso sono un po’ troppo espressive come le prese d’aria del paraurti anteriore che ospitano un po’ troppe strisce.

Dopotutto, la bellezza è negli occhi di chi guarda, e considerando che tutte le 599 Ferrari Daytona SP3 sono già andate esaurite, il design è certamente abbastanza accattivante per i migliori clienti della Ferrari. E a voi piace il look della Ferrari Daytona SP3?

