Ferrari Daytona SP3: edizione limitata e prestazioni da record

Ferrari Daytona SP3 è l’ultima creazione della casa di Maranello. Motore da record ed edizione limitata per la due posti del Cavallino.

La Casa di Maranello presenta la sua ultima grande creazione: Ferrari Daytona SP3, ispirata alla gloriosa gara del 6 febbraio 1967, quando l’azienda italiana monopolizzò il podio della prima gara del Campionato Mondiale Sport Prototipi. A distanza di oltre 50 anni questa supercar rispolvera la storia ma con un design inconfondibilmente moderno e inedito e prestazioni di assoluto rispetto.

La Ferrari Daytona SP3 ha un cuore pulsante V12 in grado di sprigionare 840 CV, attestandosi come il motore endotermico più potente della storia del Cavallino. Può raggiungere una velocità massima di oltre 340 km/h e scattare da 0 a 100 in soli 2,85 secondi. Prestazioni che sono frutto non solo della potenza, ma anche di un pacchetto generale fortemente all’avanguardia. A cominciare dal telaio composto da materiali ereditati dalla Formula 1 e dal campo dell’aeronautica, che permette di ridurre il peso (1485Kg) e di contenere l’altezza della vettura a 1142 mm.

Design e prezzo

Tra gli elementi caratteristici della Ferrari Daytona SP3 c’è sicuramente la porta ad apertura alare, gli specchietti retrovisori in posizione avanzata rispetto alle porte, i parafanghi suddivisi in una sezione esterna e una interna. I fari sono costituiti da una palpebra mobile che ricorda i fari a scomparsa delle super sportive d’epoca. I gruppi ottici posteriori sono composti da una barra luminosa orizzontale posizionata sotto lo spoiler. Nell’abitacolo troviamo sedili ergonomici che danno la sensazione di essere al volante di una vettura da corsa, il volante comprende l’interfaccia uomo-macchina, display curvo da 16” ad alta risoluzione, comandi tattili

La Daytona SP3 potrà contare solo 599 esemplari, con un prezzo che si aggira sui 2 milioni di euro. Le prime consegne sono previste entro la fine del 2022. L’intera produzione sarà completata entro il 2024.