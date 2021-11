Superbike, ufficiale il calendario provvisorio 2022: solo un round in Italia

È stato finalmente annunciato il calendario provvisorio del campionato mondiale Superbike 2022. Solo Misano come tappa in Italia.

FIM e Dorna Sports hanno comunicato ufficialmente qual è il calendario provvisorio del Mondiale Superbike 2022. Saranno ancora tredici i round totali da disputare.

Si parte l’8-10 aprile ad Aragon (Spagna), dove il 4-5 è previsto un test pre-campionato. Il 22-24 aprile appuntamento nello storico TT Circuit di Assen (Paesi Bassi). Dopo quasi un mese, tappa in Portogallo a Estoril (20-22 maggio).

Nel calendario SBK al momento è presente un solo round in Italia, quello in programma a Misano Adriatico il 10-12 giugno presso il circuito intitolato a Marco Simoncelli. Dopo Donington (15-17 luglio), il Mondiale andrà nuovamente in scena in Repubblica Ceca all’autodromo di Most (29-31 luglio), che ha debuttato nel 2021.

Ad agosto niente gare, a settembre si va a Magny-Cours (Francia) e Barcellona (Spagna). Il 7-8 ottobre a Portimao (Portogallo) si disputa l’ultimo evento in Europa. Il 21-23 il WorldSBK vola in Argentina, a San Juan. L’11-13 novembre verrà riproposto il round in Indonesia al Mandalika International Street Circuit.

Il gran finale della stagione si terrà in Australia, a Philipp Island, in una data ancora da comunicare. Come da comunicare è anche un altro appuntamento del calendario 2022. Nelle prossime settimane si sarà dove verrà organizzato e in quale weekend. Ci sentiamo di ipotizzare che si possa correre in Turchia, dopo che Toprak Razgatlioglu ha vinto l’ultimo titolo Superbike. Il suo mentore e manager Kenan Sofuoglu sta parlando con le autorità locali e con Dorna Sports affinché il progetto si realizzi.