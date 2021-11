Yamaha R1 GYTR VR46: speciale superbike in onore di Valentino Rossi

Yamaha ha realizzato una R1 GYTR VR46 Tribute per commemorale la leggendaria carriera del nove volte campione del mondo Valentino Rossi.

Per celebrare la leggendaria carriera di Valentino Rossi in MotoGP Yamaha Motor Europe ha prodotto una speciale R1 GYTR VR46 Tribute, progettata con specifiche uniche. In 26 anni di carriere il campione di Tavullia è divenuto una leggenda del Motomondiale, ha regalato momenti di pura gioia e passione a milioni di fan.

Per commemorare i suoi illustri successi, che comprendono nove titoli mondiali nelle classi MotoGP, 250cc e 125cc, 115 vittorie e 235 podi in 425 partenze, Yamaha ha realizzato questa R1 inedita, conferendole una livrea speciale prodotta da Aldo Drudi, celebre designer che ha realizzato i caschi speciali per Valentino Rossi e tanti altri piloti.

Una R1 dal sapore WorldSBK

La R1 GYTR VR46 vanta caratteristiche uniche che derivano direttamente dallo sviluppo della superbike di Yamaha, che ha aiutato Yamaha a raggiungere la Triple Crown WorldSBK 2021. Un regalo speciale che la leggenda di Tavullia avrà presto occasione di godere al circuito di Misano. Tra le peculiarità un nuovo kit carena in fibra di carbonio e telaietto posteriore full carbon, con la capacità del serbatoio aumentata a 22 litri, tutti progettati pensando al risparmio di peso. I freni Brembo sono stati sviluppati per garantire massima sicurezza in frenata dinanzi ad una siile potenza, mentre la ECU REX 140 Marelli ad alte prestazioni produce un’erogazione di potenza di livello mondiale.

Questa R1 GYTR VR46 vanta anche altre componenti di alta fattura come le sospensioni Ohlins, filtro dell’aria specifico per il WorldSBK e cruscotto Chrome Lite con GPS.