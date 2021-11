Capirossi lancia la proposta indecente a Marquez: “Vai in Ducati”

Loris Capirossi ha raccontato del suo ritiro nel 2011 e di quello di Valentino Rossi, ma ha anche parlato di Marc Marquez

Loris Capirossi è stato ospite nell’ultima puntata del ‘MotoG-Podcast’ della Gazzetta dello Sport. L’ex pilota ha affrontato vari temi: dal suo ritiro a quello di Valentino Rossi, passando per la delicata situazione di Marc Marquez. “Io sono uno dei tanti, uno che ha messo sempre tanto cuore in tutto quello che ha fatto, tanta voglia, che non si è mai tirato indietro. E che ha sempre affrontato gli errori, mettendoli in piazza“, ha raccontato.

Il primo tema che Capirossi affronta nel podcast è quello del suo addio alle corse, avvenuto nel 2011: “Dopo la caduta di Assen, quando mi sono trovato schiacciato dalla moto ho capito che era il momento di dire basta. La paura esiste, ma la metti in un cassetto, quel cassettino che si è aperto a Valencia per l’ultima gara“.

Le parole di Capirossi su Valentino Rossi e Marquez

Da un ritiro si passa all’altro, quello della leggenda Valentino Rossi. I due sono stati rivali in pista ma la competitività tra di loro non era forte come tra il Dottore e Max Biaggi. Sul ritiro del numero 46 Loris ha detto: “L’ho visto tranquillo e sorridente, non è facile arrivare all’ultima scena dopo una carriera così, ma lui lo ha accettato”.

Poi il capitolo Marc Marquez. Lo spagnolo si è infortunato durante un allenamento in motocross rimanendo vittima di una commozione cerebrale, e gli accertamenti successivi hanno mostrato che l’otto volte campione del mondo ha una diplopia al nervo dell’occhio destro. Capirex avanza per lui una proposta indecente: “Sarei curioso di vederlo su una Ducati. Gli ho parlato qualche giorno fa, è stato molto sfortunato, mi spiace stia soffrendo, ma lui è sempre positivo“.

