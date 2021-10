Loris Capirossi avvisa Valentino Rossi: “Il ritiro ti cambierà la vita”

Loris Capirossi prevede un cambiamento radicale nell’esistenza di Valentino Rossi dopo il suo abbandono alla MotoGP

Ora che si avvicina il momento dell’abbandono alle corse di Valentino Rossi e, prima ancora, quello del suo ultimo Gran Premio in Italia, a cui ormai mancano solo dieci giorni, sono sempre di più gli osservatori che dicono la loro su questo momento così importante della vita del Dottore e sulle sensazioni che sta provando.

In particolare i suoi ex colleghi e rivali, che tante battaglie hanno condiviso con lui in pista, e che prima di lui hanno vissuto questa fase così complessa che porta ad appendere il casco al chiodo. Uno fra tutti: Loris Capirossi, tre volte campione del mondo tra le classi 125 e 250 e oggi ai vertici della Dorna, la società organizzatrice del Motomondiale.

Capirossi commenta il ritiro di Valentino Rossi

L’ex pilota di Castel San Pietro Terme ha commentato l’ammissione del numero 46 secondo cui prova “paranoia” ora che il ritiro è in vista: “Ho letto le sue parole, smettere di correre avrà un grosso impatto sulla sua vita”, afferma Capirex ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Un impatto che forse all’inizio nemmeno il fenomeno di Tavullia si poteva immaginare: “A Zeltweg, dopo l’annuncio, era rimasto molto freddo, forse in quel momento ancora non realizzava, ma quello è il suo carattere, io sono uno molto più sentimentale”, fa notare Loris.

L’augurio di “una bella gara” a Misano

Ma prima di salutare definitivamente il circus delle due ruote, il nove volte iridato ha ancora qualche gara a disposizione. Magari, con un pizzico di fortuna, anche per regalare qualche soddisfazione ai suoi tifosi. Perché no, proprio in casa a Misano, il prossimo weekend.

“Lui ha ancora voglia di dimostrare che è veloce, se gli capita l’occasione giusta può ancora dire la sua”, conclude Capirossi. “Sarebbe bello se salutasse con una bella gara”. L’augurio che si fanno (e che gli fanno) tutti i tifosi di Valentino Rossi.

