Per Dovizioso e Binder obiettivi chiari: lo dichiara il boss

Razlan Razali, team principal della nuova squadra satellite Yamaha, fissa gli obiettivo per Andrea Dovizioso e Darryn Binder nel 2022.

Il team satellite Yamaha RNF ha fatto il suo debutto ufficiale nel test IRTA di Jerez, dove per la prima volta si sono ritrovati nello stesso box Andrea Dovizioso e Darryn Binder, il rookie arrivato direttamente dalla Moto3 e che rappresenta un’autentica scommessa per Razlan Razali.

Il sogno del manager malese è rivivere le sensazioni passate con Fabio Quartararo, quanto nessuno avrebbe puntato sul francese che invece ha stupito subito dall’esordio. “Con Fabio era un rischio nel 2019, ma è ancora più un rischio con Binder perché arriva direttamente dalla Moto3. Se guardi la sua statura, il suo peso, lo svantaggio che ha in Moto3 e il modo in cui guadagna posizioni, frena forte, attacca, ecc. Pensiamo che ci sia qualcosa in lui che ci ha spinto a provarlo”, ha commentato Razali a Motogp.com.

Dovizioso pilota di punta

Inoltre l’ex team Petronas SRT potrà contare su un pilota di grande esperienza come Andrea Dovizioso su cui sono riposte le maggiori speranze di ottenere risultati importanti. Razlan ha le idee chiare sugli obiettivi per il 2022. “Speriamo che Dovizioso faccia bene e possa lottare per il campionato. Con Darryn cercheremo di essere il miglior ‘rookie’ della categoria. Penso che sia il meglio che possiamo sperare e puntare su di lui.

Il Dovi ha già gareggiato alcuni week-end con la M1 del team satellite della Yamaha e gli ingegneri di Iwata prendono molto in considerazione i suoi feedback per proseguire lo sviluppo della moto. “Andrea è molto analitico. È molto chiaro su ciò che vuole. Penso che la Yamaha abbia bisogno di una prospettiva diversa, soprattutto da un pilota esperto. Dovizioso contribuirà a tutto lo sviluppo – ha concluso Razlan Razali – e allo stesso tempo aiuterà anche Darryn”.