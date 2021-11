Lorenzo, rivelazione shock: Valentino Rossi voleva cacciarmi

Jorge Lorenzo ha raccontato di quando Valentino Rossi ha preso la sofferta decisione di lasciare la Yamaha per passare in Ducati.

Il rapporto in Yamaha tra Jorge Lorenzo e Valentino Rossi non è stato di certo rose e fiori durante questi ultimi anni. In particolare nel 2015, quando complice i dissidi con Marquez, è finito anche il maiorchino in polemica.

I due si sono sportivamente odiati sin dai primi approcci. Da un lato c’era un giovane rampante che sognava di diventare campione del mondo e dall’altro c’era un fuoriclasse già affermato che doveva difendere il suo impero. Fin da subito i due si sono beccati in pista e fuori dando vita a delle battaglie veramente epiche.

Lorenzo e quella scelta di Valentino Rossi

Durante il nuovo documentario di DAZN RiVale, Jorge Lorenzo ha così parlato di quegli anni: “Avere una mentalità più debole ti portava a sentirti inferiore e questo ti influenzava in pista. A me non ha influenzato. Ho tanto rispetto per Vale ma non l’ho mai mitizzato. Maio Meregalli in teoria era il team manager di entrambi, ma lui era molte volte più concentrato su Valentino. Il mio allenatore andò a Tavullia a parlare con il suo per dirgli come facevo a tenermi in forma e questo non mi piaceva molto perché volevo tenere i miei segreti per me”.

Infine lo spagnolo ha così concluso: “Grazie a delle foto sui social ho visto anche che Vale girava con le stesse moto con cui giravo io in allenamento. A quel punto ho preso Jarvis e Meregalli e ho chiesto che Maio non venisse più ai miei meeting. Lui ha dato un ultimatum alla Yamaha: dicendo o io o Lorenzo. La Yamaha voleva entrambi e questo ha fatto si che lui per orgoglio lasciasse la squadra”.

Antonio Russo