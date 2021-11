Valentino Rossi, proposta dalla Formula 1: “Vorrei fare qualcosa con lui”

Valentino Rossi non è apprezzato solo nel paddock della MotoGP, ma anche in quello della Formula 1. Lando Norris ha un auspicio per il futuro.

Valentino Rossi in passato ha avuto più di un contatto diretto con la Formula 1. Prima ha provato la Ferrari e poi la Mercedes, due esperienze diverse e avvenute a distanza di tanto tempo tra loro.

C’era stata anche un’ipotesi di passaggio del pilota pesarese in F1, Luca Cordero di Montezemolo gli aveva fatto un’offerta, ma è stata rifiutata perché il Dottore ha preferito continuare a correre e vincere in MotoGP invece di buttarsi in un’avventura che sarebbe stata molto rischiosa e piena di incertezze.

LEGGI ANCHE -> Jorge Lorenzo ammette: “Io e Ducati abbiamo dei rimpianti”

Norris vuole correre co Valentino Rossi

Rossi conosce alcune personalità della Formula 1, tra queste c’è Lando Norris. Il pilota del team McLaren in occasione dell’ultimo weekend di gara in Brasile ha così parlato di Valentino: «Mi ha risposto a un messaggio nel quale gli avevo scritto che mi sarebbe mancato in MotoGP e mi congratulavo per tutto ciò che ha ottenuto. Ogni tanto parliamo».

Norris ammette di voler fare qualcosa insieme a Rossi in futuro: «Voglio ancora provare a fare qualcosa insieme a lui. Ama anche le corse automobilistiche, non solo le moto. Speriamo che possa venire a vedere un gran premio di Formula 1. Ci sarebbe il piano di provare a fare qualcosa assieme. Speriamo che si possa fare».

Il driver inglese si dice grande ammiratore del nove volte campione del mondo: «Lo guardavo quando avevo 4-5 anni e mi ha fatto appassionare alle corse, mi ha portato a guidare una moto. L’ho ammirato e mi ha aiutato ad arrivare dove sono. Senza seguirlo la mia ambizione di diventare pilota non sarebbe stata così grande. Mi mancherà. Sono stato fortunato ad averlo incontrato a Silverstone, quando sono andato a una gara MotoGP».