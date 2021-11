Rea vuole la rivincita su Razgatlioglu: “Metterò pressione a Kawasaki”

Jonathan Rea ha dovuto accettare di perdere la corona della Superbike dopo sei anni, ma nel 2022 punta a sconfiggere Razgatlioglu.

Uno affamato di vittorie come lui non accetta facilmente di perdere, però Jonathan Rea ha dovuto farlo nel 2021. Dopo sei titoli mondiali e vari record in Superbike, è stato costretto ad abdicare.

Il nuovo trono della categoria se lo è preso Toprak Razgatlioglu, un rivale verso il quale prova molto rispetto. Delle scintille non sono mancate durante la stagione, però fanno parte della lotta per il titolo. In Indonesia, dopo aver perso la corona della SBK, Johnny ha sportivamente riconosciuto che il turco e Yamaha hanno meritato il successo.

LEGGI ANCHE -> Superbike, l’Italia ha futuro: tre piloti su cui puntare nel 2022

Superbike, Jonathan Rea vuole di più da Kawasaki

Rea ha già metabolizzato la sconfitta e pensa al Mondiale Superbike 2022, punta a prendersi la rivincita su Razgatlioglu: «Ad essere sincero, non sono contento di utilizzare il numero 65 perché significa che ho perso. Comunque mi ricorda quando arrivai in Kawasaki e mi ha cambiato la vita. Spero di doverlo usare per un solo anno. Non molti piloti sono riusciti a difendere il titolo. È complicato vincere e poi difendersi».

Il pilota nord-irlandese già punzecchia Toprak, mettendogli pressione addosso sul fatto di doversi confermare campione nel 2022. E della pressione la mette anche sulla Kawasaki, che deve fare progressi: «Dobbiamo migliorare il nostro pacchetto e anche io posso migliorare. Abbiamo alcune idee e questo è motivante. Farò pressione sulla Kawasaki in modo che migliorino la ZX-10RR e che avremo un pacchetto migliore nel 2022. Kawasaki deve fare uno step, soprattutto in accelerazione e velocità massima».

Johnny ha le idee chiare. Si aspetta novità importanti dalla casa di Akashi per poter tornare a vincere il Mondiale SBK nel 2022. Da considerare anche che il suo contratto sarà in scadenza e non bisogna escludere che possa decidere di cambiare team nel 2023 se non dovesse essere soddisfatto del lavoro in casa Kawasaki.