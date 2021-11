Max Biaggi, la mano tesa a Valentino Rossi: “Berremo un bicchiere di vino”

Max Biaggi ha raccontato del suo rapporto con Valentino Rossi e si è lasciato andare ad un pensiero sul suo futuro con il Dottore.

Max Biaggi e Valentino Rossi per anni hanno rappresentato la dicotomia motociclistica italiana. Chi faceva il tifo per uno naturalmente odiava sportivamente l’altro e viceversa. Erano anni d’oro per l’Italia che praticamente comandava in lungo e largo nel Motomondiale.

I due hanno battagliato prima a distanza visto che Valentino Rossi, essendo più piccolo, per alcune stagioni era una categoria indietro rispetto al rider romano. Poi si sono incontrati finalmente in 500 dove hanno dato vita ad alcune battaglie epiche nella storia del Motomondiale.

Max Biaggi e quel rapporto complicato con Valentino Rossi

A rendere il tutto ancora più intrigante il fatto che le loro sfide spesso strabordavano anche fuori dalla pista con veri e propri scontri verbali e in alcuni casi addirittura fisici. Col tempo però il loro rapporto è sicuramente migliorato, tanto che si sono spesso lanciati messaggi concilianti a distanza.

Durante il nuovo documentario realizzato da DAZN sui grandi rivali di Valentino Rossi ha partecipato naturalmente anche Max Biaggi, che ha raccontato: “La pressione che faceva non mi aiutava, mi toglieva qualcosa. Da adesso in poi comincerà la seconda parte della sua carriera e quindi magari berremo un bicchiere di vino insieme, perché no. Sono fiducioso che le cose potrebbero cambiare tra di noi. E’ stato bello ed un onore correrci contro”.

Non è la prima volta che ascoltiamo messaggi del genere tra i due. Chissà quindi che nei prossimi anni non possa arrivare effettivamente un totale riavvicinamento tra i due. Sarebbe davvero una storia raccontare se tra Vale e Max nascesse addirittura una bella amicizia dopo anni di sfottò a distanza.

Antonio Russo