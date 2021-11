Superbike Indonesia, classifica Gara 1: Razgatlioglu campione del mondo

Superbike Indonesia 2021, risultati Gara 1: ordine di arrivo e classifica finale della prima manche al Mandalika International Street Circuit.

Va a Jonathan Rea la vittoria in Gara 1 Superbike del round in Indonesia. Al Mandalika International Street Circuit il pilota del team Kawasaki si prende un trionfo che, però, non basta per tenere aperta la lotta per il titolo.

Toprak Razgatlioglu con il secondo posto si prende matematicamente il titolo mondiale SBK. Meritato successo per il pilota Yamaha, che ha disputato un’annata super e ha interrotto il dominio Kawasaki durato sei anni. La casa di Iwata torna a vincere la corona iridata dopo dodici anni dall’unica vinta con Ben Spies. Podio completato da Scott Redding con la Ducati.

Superbike Indonesia 2021: la cronaca di Gara 1

-20 – Rea si mette davanti, seguito da Razgatlioglu e Redding. Poi ci sono Sykes, Bassani, Locatelli e Bautista. Caduta per Konig del team Pedercini, moto distrutta ma lui sta bene.

-19 – Rea tallonato da Razgatlioglu, più staccato il trio Redding-Bassani-Sykes. In top 10 anche Locatelli, van der Mark, Bautista, Davies e Mercado.

-18 – Razgatlioglu supera Rea, intanto Redding si è riavvicinato portandosi dietro Bassani e Sykes. Redding passa Redding, è terzo! Van der Mark quinto dopo aver superato Locatelli. Rinaldi solo dodicesimo.

-17 – Bassani infila Rea e si mette in seconda posizione.

16 – Bassani in curva 10 passa anche Razgatlioglu, è leader di Gara 1. Anche Johnny si mette Toprak dietro e poi fa lo stesso con Axel successivamente!

-15 – Razgatlioglu in curva 1 si rimette davanti a Bassani e punta nuovamente Rea.

-14 – Quartetto compatto in testa, poi ci sono le BMW di Sykes e van der Mark a precedere Locatelli. Bautista scivolato nono, dietro Davies. Sempre dodicesimo Rinaldi.

-12 – Toprak sorpassa Johnny alla 10, è leader di Gara 1. Redding ha superato Bassani ed è terzo.

-11 – Rea risponde a Razgatlioglu, ma poi il turco ripassa. Bella lotta tra i due, ma ci sono due Ducati vicinissime. Staccato van der Mark, che precede Locatelli e Sykes.

-10 – Redding infila Johnny.

-9 – Toprak va larghissimo, Scott e Johnny passano.

-7 – Redding e Rea davanti, più staccati Razgatlioglu e Bassani. Van der Mark in avvicinamento con la BMW.

-6 – Toprak si porta a 1″3 da Johnny, ha staccato Bassani. Caduto Ponsson.

-5 – Rea passa Redding e poi si difende dalla risposta dell’inglese, che perde anche dei metri e ha Razga a mezzo secondo.

-3 – Toprak alla staccata di curva 1 sorpassa Redding. C’è un secondo di gap rispetto a Rea.

-2 – Locatelli quinto, precede van der Mark. Sono vicini a Bassani. Settimo Bautista davanti a Davies.

-1 – Razgatlioglu ha fatto il giro veloce al penultimo giro e prova a recuperare su Rea. Redding ha perso dei metri. Locatelli infila Bassani, è quarto.

REA VINCE GARA 1, MA RAZGATLIOGLU È CAMPIONE DEL MONDO SUPERBIKE 2021!

Superbike Indonesia 2021, risultati Gara 1: ordine di arrivo e classifica finale