Razgatlioglu nuovo re della Superbike: “Titolo dedicato a mio padre”

Razgatlioglu ha realizzato il sogno della sua vita vincendo il Mondiale Superbike. Bella la dedica al padre e anche i vari ringraziamenti.

È Toprak Razgatlioglu il campione del mondo Superbike 2021. Il secondo posto in Gara 1 Superbike in Indonesia gli basta per interrompere il dominio di Jonathan Rea e Kawasaki dopo sei anni.

Il rivale ha vinto la corsa, però il pilota Yamaha si è preso il titolo. Gli è mancato poco per prendersi anche la manche, però può essere assolutamente felice di quanto fatto sia oggi che in generale in tutta la stagione. È stato un 2021 di crescita e maturazione, adesso è a tutti gli effetti un top rider della SBK.

SBK Indonesia, Razgatlioglu felice del Mondiale vinto

Razgatlioglu molto emozionato al termine di Gara 1 Superbike al Mandalika International Street Circuit. Queste le sue prime parole da campione: «Ringrazio la mia famiglia e Kenan Sofuoglu innanzitutto. Siamo una grande famiglia. Grazie al mio team che ha fatto un grande lavoro durante l’anno, siamo arrivati fino a qui. È una giornata speciale per me, questo campionato è per mio padre. Questo è sempre stato il mio sogno. Lui non c’è più, però sento che mi sta guardando. È incredibile essere campioni, grazie a tutti. Sono stanco e non so cos’altro dire…».

Toprak dedica la sua corona iridata SBK al padre, che è venuto a mancare qualche anno fa. Sicuramente un bel pensiero quello del pilota turco, che non ha scordato di ringraziare tutti coloro che lo hanno supportato nel percorso che lo ha portato a diventare campione del mondo. Si merita questo successo e nel 2022 sarà lui, ovviamente, l’uomo da battere. Complimenti a Razgatlioglu e Yamaha.