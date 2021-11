KTM in allerta, Oliveira: “Dobbiamo cambiare il carattere della moto”

Miguel Oliveira non è ancora soddisfatto degli aggiornamenti portati da KTM nel test di Jerez e attende ulteriori sviluppi in vista di Sepang.

KTM ha lavorato alla raccolta dati nella due giorni di test a Jerez, con quattro piloti che hanno provato le novità portate dalla Casa di Mattighofen. Oltre ai piloti abituali Brad Binder e Miguel Oliveira, hanno partecipato i due collaudatori Dani Pedrosa e Mika Kallio. Pedrosa, ad esempio, è sceso in pista con un nuovo telaio e un pacchetto aerodinamico differente. “C’erano aspetti positivi e negativi”, ha valutato Brad Binder.

Oliveira cerca risposte

Nel complesso il pilota sudafricano ha lavorato con diversi set-up e parti. “Abbiamo raccolto molte informazioni in modo che la squadra possa preparare il pacchetto per Sepang. Il lavoro deve ora continuare in fabbrica”. Non è ancora soddisfatto Miguel Oliveira, autore di un’opaca seconda parte di campionato dopo un inizio quasi travolgente. “Al momento la moto è ancora molto simile alla scorsa stagione”.

Il forte vento è stato un grosso problema in entrambi i giorni. Per questo motivo il pilota portoghese della KTM ritiene “che i tempi sul giro non riflettano il reale potenziale”. La certezza è che si necessita di un decisivo step tecnico per la RC16: “Dobbiamo cambiare il carattere della moto in modo da poter combattere con la concorrenza. Ci sono stati alcuni aspetti significativi nel nostro programma e siamo giunti a buone conclusioni. Al momento non abbiamo ancora il pacchetto definitivo. Speriamo che queste informazioni possano essere utilizzate in fabbrica per apportare modifiche in modo da avere un buon programma per il test di Sepang”.