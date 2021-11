Superbike Indonesia, risultati Prove Libere: tempi e classifica finale

Superbike Indonesia 2021, risultati Prove Libere: tempi ufficiali e classifica finale dopo FP1 e FP2 al Mandalika International Street Circuit.

L’ultimo weekend del calendario Superbike 2021 in Indonesia si apre con Toprak Razgatlioglu davanti a tutti. Il leader della classifica generale ha finito in prima posizione sia la prima che la seconda sessione di prove libere.

Il pilota Yamaha ha siglato il miglior tempo assoluto in 1’34″230 e ha mostrato un ottimo passo gara. Seconda posizione per il rivale Jonathan Rea, che in FP1 era undicesimo a 2″4 e in FP2 si è avvicinato a 174 millesimi da Razgatlioglu. Oggi meglio il turco, vedremo sabato come andrà.

Buonissima terza posizione per Garrett Gerloff con la Yamaha del team GRT, a precedere un’altra sorpresa: Alvaro Bautista con la Honda. Quinto crono per Scott Redding, che con la Ducati accusa un ritardo di 349 millesimi da Toprak. A conferma del buon livello della Honda c’è il sesto tempo di Leon Haslam.

L’altra Kawasaki ufficiale, quella di Alex Lowes, occupa il settimo posto. Non è in perfette condizioni fisiche ed è anche stato protagonista di una caduta in curva 2. Spera di aiutare Rea in questo fine settimana, ma non sarà facile. La top 10 è completata da Andrea Locatelli (Yamaha), Michael van der Mark (BMW) e Axel Bassani (Ducati Motocorsa).

Solo undicesimo Michael Ruben Rinaldi, che non ha ancora ben preso le misure al Mandalika International Street Circuit. Faticano anche due veterani come Tom Sykes (tredicesimo) e Chaz Davies (quindicesimo), al loro ultimo round nel Mondiale SBK. Diciannovesimo e penultimo Samuele Cavalieri con la Ducati del Barni Racing Team.

Superbike Indonesia 2021, risultati Prove Libere: tempi ufficiali e classifica finale