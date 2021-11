Quartararo deluso dalla nuova Yamaha: “Mi aspettavo di più”

Il campione del mondo 2021, Fabio Quartararo, al termine dei test di Jerez non è soddisfatto della moto: “Questa è la moto di Misano”

Fabio Quartararo al termine della prima giornata di test, in vista della stagione 2022, non è particolarmente entusiasta della moto. Gli è sembrato di guidare qualcosa di simile provato a Misano in occasione del Gran Premio: “Abbiamo sperimentato più soluzioni, un nuovo forcellone, qualcosa di elettronica. Abbiamo bisogno di fare più miglioramenti, siamo solo all’inizio”.

Quartararo preoccupato dalla Ducati

“C’è ancora un altro giorno di test, ma mi aspettavo qualcosa di più“. Il campione in carica spiega che il team sta facendo il massimo per Sepang. Jerez è un circuito ideale per provare il telaio, ma per verificare il motore non è il più indicato. Il francese è preoccupato dagli altri piloti, soprattutto di Miller e Bagnaia, la Ducati va forte di motore anche qui. “Non ho provato nessun nuovo telaio, questa è la moto di Misano, abbiamo bisogno di far girare di più la moto nelle curve lente”.

Fabio è fiducioso con la scuderia, in fondo è la prima uscita ufficiale della nuova stagione, c’è ancora tutto il secondo giorno di test per avere nuove risposte dalla moto. “Da qui al prossimo test ci sono tre mesi, la nostra base è molto buona, ma perdiamo troppo in velocità massima e aerodinamica, spero che a Sepang ci siano miglioramenti sotto questo aspetto”. Dal 31 gennaio al 2 febbraio, infatti, a Sepang si svolgeranno i test, per i team ufficiali e per i piloti esordienti in MotoGP, in preparazione di quelli ufficiali dopo la pausa invernale in programma, sempre a Sepang, il 5 e 6 febbraio.

