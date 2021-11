Nuovo Yamaha TMAX: lo scooter più venduto d’Europa cambia look

Yamaha TMAX cambia look per il 2022: tutte le novità del nuovo scooter che continua ad essere il più venduto in Europa.

Da un ventennio Yamaha TMAX è lo scooter più venduto in Europa e dopo le varie evoluzioni continua ad aggiornarsi. L’edizione 2022 si presenta con un design più moderno, una carena più compatta, oltre a nuovi cerchi e sospensioni che gli conferiscono una maneggevolezza più sportiva. Nuovo muso aggressivo con prese d’aria e ali aerodinamiche sporgenti, doppio faro a LED, con indicatori di direzione integrati che gli danno un look ancora più imponente e ispirato alle moto sportive.

Ridisegnato anche il parabrezza che offre un miglior comfort oltre a contribuire all’aspetto più sportivo. Sarà disponibile anche con la colorazione Extreme Yellow, colore forte e audace, ma continuerà ad essere disponibile anche in Icon Blue e Sword Grey. Strumentazione all’altezza del compito per Yamaha TMAX, con uno schermo TFT da 7 pollici a colori e tachimetro digitale centrale.

Nuovi cerchi e posizione di guida

Si rinnovano anche i cerchi a 10 razze realizzati con l’esclusiva tecnologia Spin Forged, più leggere ma anche più resistenti, per offrire una guida più sportiva e una sensazione di maneggevolezza più leggera. Un’agilità superiore consentita anche dalle nuove sospensioni. Gli ingegneri di Iwata hanno mutato anche la posizione di guida per permettere al pilota di sfruttare tutto il potenziale sportivo del motore EURO5 da 560 cc e del telaio in alluminio. La posizione di guida più sportiva e inclinata in avanti, offre al pilota un feedback più elevato dalla ruota anteriore.

Yamaha TMAX è dotato del funzionamento senza chiave che permette l’accensione dello scooter quando si indossa la Smart Key. Per il 2022 sarà ancora più pratico: il nuovo interruttore centrale riunisce le funzioni di accensione e spegnimento, l’azionamento del bloccasterzo del manubrio e l’apertura della sella, possibili con un minor numero di operazioni.