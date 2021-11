La seconda sessione di prove libere a Valencia vede ancora Ducati al comando. I tempi e classifica finale delle FP2.

Nella seconda sessione di prove libere al Ricardo Tormo di Valencia la pioggia smette di battere sull’asfalto del Ricardo Tormo, ma le temperature dell’asfalto restano piuttosto basse (14° C). Intanto ai box proseguono le voci di mercato: Suzuki esclude il ritorno di Davide Brivio nei panni del team manager, quindi la casa di Hamamatsu dovrà trovare al più presto una figura che possa colmare il vuoto lasciato dal manager brianzolo.

In questo week-end di classe regina ci si gioca ancora il Mondiale per Team e il titolo di rookie of the year tra Jorge Martin ed Enea Bastianini. Nella fasi iniziali delle FP2 cade Fabio Quartararo alla curva 2 dopo aver perso l’anteriore della sua Yamaha M1. Ultimo week-end in MotoGP anche per Ruben Xaus, team manager del team Avintia Esponsorama che dal prossimo anno lascerà il posto a VR46. L’ex pilota ritornerà ad essere una presenza costante all’interno del paddock, ma al momento resta fuori contratto, anche se potrebbe portare avanti alcuni progetti giovanili in collaborazione con Dorna.

Nel finale ci sono ancora macchie di umido in pista, ma potrebbe essere questa la miglior condizione per tentare l’accesso diretto al Q2, dal momento che si prevede bagnato anche per sabato mattina. Pecco Bagnaia va alla ricerca di un altro buon risultato con cui chiudere questa fantastica stagione da vicecampione del mondo: il piemontese della Ducati firma 1’31″1, ma non basta per piazzarsi al comando. Ancora una volta è Jack Miller ad esaltarsi quando la pista è ostica e firma il miglior crono in 1’30″9 davanti a Pol Espargarò che cade nel finale. 3° Bagnaia davanti a Rins, Mir e Nakagami. Ancora ultimo Valentino Rossi preceduto dal fratello Luca Marini.