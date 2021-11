Max Biaggi onora Valentino Rossi: “Una parte di me si ritira con lui”

Max Biaggi torna a commentare il ritiro di Valentino Rossi dalla MotoGP. Ricorda le grandi battaglie e ammette anche il suo dispiacere.

La carriera di Valentino Rossi termina in questo weekend a Valencia, poi si aprirà un nuovo capitolo sia per lui sia per la MotoGP. Il Dottore continuerà a correre con le auto, mentre la top class del Motomondiale andrà avanti con altri piloti.

Presso il circuito Ricardo Tormo è presente anche Max Biaggi, titolare di un team in Moto3 e ambasciatore Aprilia, ma soprattutto un ex rider di successo che ha avuto tante belle battaglie con il pesarese. Impossibile scordare i loro duelli e la loro accesa rivalità.

Max Biaggi commenta il ritiro di Valentino Rossi

Biaggi ai microfoni di Sky Sport MotoGP ha ricordato i tempi della rivalità con Rossi: «Sono stati anni indimenticabili, hanno fatto una parte della storia delle moto. È qualcosa di romantico. Adesso sono cambiate tante cose, però quelli furono anni belli».

Avere grandi avversari rende più importanti i successi, Max non ha dubbi su questo: «Sicuramente aver avuto un rivale come Rossi ha dato più lustro a quelle volte in cui sono riuscito a batterlo e viceversa ha amplificato anche la sua importanza. Da italiani poi sentivamo di più la rivalità. Però tutti gli avversari hanno contribuito a rendere la sua carriera super. Si ritira Valentino e una parte di me si ritira con lui, mi dispiace».