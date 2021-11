Marquez, persino il suo nemico giurato gli manda il suo sostegno

Dopo il forfait forzato per l’ultimo impegno stagionale, la MotoGP fa sentire la propria vicinanza a Marc Marquez. Anche i nemici di pista si rivelano amici

Continuano ad arrivare messaggi di pronta guarigione a Marc Marquez dopo l’annuncio del forfait al GP di Valencia. Tanti amici ma anche tanti nemici della pista hanno voluto far sentire la propria vicinanza in questo momento difficile per il numero 93. Dopo l’incitamento arrivato dal neo campione del mondo Fabio Quartararo e dell’italiano Fabio Di Giannantonio altri due piloti hanno voluti mandare un messaggio a Marquez.

LEGGI ANCHE –> Marquez, ansia per l’infortunio. Il medico: “Potrebbe non riprendersi”

Nemici amici

Uno di questi è il campione 2020 Joan Mir che recentemente ha raccontato che non ha mai avuto scambi di opinione con il connazionale. In particolare, secondo Mir, questa freddezza dei rapporti è dovuta dal fatto che l’idolo del pilota Suzuki sia Valentino Rossi. Sul prfilo Instagram del numero 36 è apparsa una foto di Marc con la scritta: “Fatti forza Marc! Spero che tu possa recuperare il prima possibile e tornare subito in pista per i test di Sepang”. La foto è stata poi ripostata dal campione spagnolo.

Un altro italiano ha voluti anche lui augurare una pronta guarigione all’otto volte campione del mondo, si tratta di Michele Pirro, collaudatore Ducati dal 2013, che ha postato una foto mentre battaglia con la Repsol Honda con la didascalia: “Animo mio amico! Sei forte. Torna presto”.

Marquez due settimane fa è stato vittima di un incidente con la moto da enduro. Il classe 1993 ha subito una leggera commozione cerebrale ma inizialmente si pensava che sarebbe riuscito a recuperare per l’ultimo appuntamento del Mondiale 2021. Invece la sua situazione è peggiorata e si è aggiunto un problema agli occhi: la diplopia. Marc ha una paralisi del quarto nervo destro.