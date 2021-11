Sainz e Marquez insieme: appariranno nella Casa di Carta

Il loro 2021 sportivo non è stato molto positivo. Sainz e Marquez si rifanno come attori apparendo nella nota serie La Casa di Carta.

Carlos Sainz e Marc Marquez. Divisi nelle discipline e nella fede calcistica, ma per una volta uniti sul lavoro, al di là della loro nota amicizia. I due piloti, uno di auto, l’altro di moto, faranno un cameo in una famosa serie di Netflix.

Insomma, se per entrambi l’impegno motoristico del 2021 non è stato una passeggiata, rispettivamente a causa dei limiti tecnici della Ferrari e dei postumi delle diverse cadute per il centauro, qualche gioia arriverà dalla tv e dal web.

La Casa de Papel, diventato un prodotto funzionale cult e ormai giunta alla quinta edizione, ha deciso di ingaggiare i due sportivi è trasformali, anche se per poco, in attori.

Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo iberico Marca, i due si uniranno addirittura ai rapinatori della Banca di Spagna in cerca dell’oro.

Anche se la notizia ha cominciato a circolare solamente nelle ultime ore, il driver di F1 aveva fatto intendere qualcosa già lo scorso agosto quando, sul proprio profilo Instagram pubblicando un video che aveva scatenato la curiosità dei tifosi. Allora il figlio del Matador aveva affermato di essersi recato nella sua Madrid per discutere di un progetto segreto che lo avrebbe visto coinvolto con il connazionale delle due ruote.

Se in quell’occasione il 27enne era rimasto sul vago, adesso è arrivata la conferma chiara e limpida con foto e trailer sotto il motto di “La storia termina. La resistenza continua”. Silenzio invece da parte del #93 che, al momento, ha ben altre preoccupazioni da affrontare avendo appena reso noto che non potrà portare a termine di campionato di MotoGP in corso per alcuni problemi di vista tornati a farsi sentire dopo una scivolata in allenamento.

Chiara Rainis