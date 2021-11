F1 GP Brasile: programma e orari tv prove libere, Sprint Race e gara

In Brasile la terza di quattro tappe consecutive per la F1. Ecco tutte le informazioni utili per questo weekend, l’ultimo con la Sprint Race

Non c’è un attimo di tregua per la F1. Dopo Austin e Città del Messico, si vola a Interlagos per il Gp del Brasile, il diciannovesimo di questo Mondiale 2021, in programma dal 12 al 14 novembre.

Verstappen prova il colpo di grazia

Si riparte dai 19 punti di vantaggio accumulati da Max Verstappen nei confronti di Lewis Hamilton, che in Messico ha subito un colpo molto forte al morale. Vedremo se la Mercedes e l’inglese saranno in grado di rispondere alla Red Bull, nonostante il circuito del Brasile sia sulla carta più favorevole a Max. Sentendo l’inglese però sarà dura con una vettura non aggiornata da Silverstone contro una invece che ora sembra decisamente superiore.

Vedremo quanto potranno essere decisivi nella lotta per il titolo costruttori Valtteri Bottas e Sergio Perez, visto che tra Mercedes e Red Bull c’è solo un punto di distanza. Sarà l’occasione anche per la Ferrari di allungare il gap con la McLaren dopo il sorpasso in classifica. Ci sarà soprattutto da cancellare comunque un Gp, quello del Messico, comunque non positivo per la Rossa, almeno guardando il gap con i top team.

Gli orari del Gp del Brasile

Sarà in realtà il Gp di San Paolo. La gara ha infatti cambiato nome in seguito all’eterna diatriba tra la metropoli paulista e Rio de Janeiro. Quest’ultima infatti voleva strappare l’evento alla città rivale, ma il progetto è andato in fumo. Ma la città di San Paolo ha deciso comunque di cambiare nome al gran premio, per sottolineare il suo legame con la F1.

Si tratta della terza e ultima gara in cui il programma non sarà quello canonico, ma si disputerà la Sprint Race al sabato con qualifiche al venerdì e due sole sessioni di prove libere. Il Gran Premio in Brasile sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport, mentre su TV8 andrà la gara in differita.

Venerdì 12 novembre

Ore 16:30, Prove libere 1

Ore 20:00, Qualifiche Sprint Sabato 13 novembre

Ore 16:00, Prove libere 2

Ore 20:30, Gara Sprint Domenica 14 novembre

Ore 18:00, Gara

