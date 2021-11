F1 GP Messico, Qualifiche: tempi e classifica finale

Si sono disputate le qualifiche del GP del Messico. Red Bull sconfitta a sorpresa. La Ferrari recuperare terreno.

Archiviate le tre sessioni di prove libere sul circuito di Città del Messico con una Red Bull particolarmente competitiva, è tutto pronto per le qualifiche che stabiliranno l’ordine di partenza della gara.

Q1 – Semaforo verde! La Williams di Latifi è la prima vettura a fare capolino, quindi l’Alfa Romeo di Raikkonen e le due Haas. 1’18″820 per Giovinazzi. 1’17″991 per la Ferrari di Leclerc, seguito dall’Aston Martin di Vettel e dall’altra rossa di Sainz. Poi le Alfa.

A 11′ dalla fine incidente per l’Aston Martin di Stroll. Bandiera rossa! detriti dappertutto e barriere danneggiate. Il pilota viene portato al centro medico.

Alla ripartenza grande traffico sul tracciato. A parte le McLaren il resto del gruppo è su gomme usate. Sainz lamenta un calo di potenza. 1’16″788 per Verstappen. Bottas migliora in 1’16″727. Ottimo spunto di Iceman che riesce a mettersi in salvo. Lo stesso dicasi per Bon Giovi.

Bandiera a scacchi! Bottas precede Leclerc e Verstappen. Sesto Hamilton. Nono Sainz.

Eliminata a sorpresa l’Alpine di Alonso, assieme alle Haas e alla Williams di Latifi, oltre ovviamente a Stroll.



Q2 – Si riparte. A differenza della prima fase le coperture preferite sono le medie. 1’16″483 per Verstappen. alle sue spalle Hamilton e Tsunoda con l’Alpha Tauri. Testacoda per Giovinazzi nelle fasi finali della tranche. Bandiera a scacchi! Hamilton su medie firma un 1’16″474, poi Verstappen e Tsunoda. Sesto Leclerc e nono Sainz.

Eliminate le Alfa, Vettel e Ocon.

Q3 – Scatta la fase decisiva. Red Bull e Ferrari immediatamente in azione. Verstappen firma un 1’16″225

1’15″875 per Bottas su soft. Escursione sull’erba per la McLaren di Norris. Il pubblico è tutto per Checo, ma il messicano non sembra avere il tempo nel piede. L’idolo di casa compie anche un errore che lo priva di ogni chance. Niente da fare neppure per Verstappen.

Bandiera a scacchi! La pole position va a Valtteri Bottas davanti a Lewis Hamilton e Max Verstappen. La Ferrari chiude sesta con Carlos Sainz a poco meno di nove decimi e nona a quasi un secondo con Charles Leclerc.