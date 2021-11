La seconda sessione di prove libere ad Algarve mette ancora in scena la sfida tra Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia. Ecco tempi e classifica finale delle FP2.

Il venerdì di MotoGP a Portimao prosegue con la seconda sessione di prove libere, dopo il best lap segnato da Pecco Bagnaia al mattino. Le temperature sono decisamente più alte, con l’asfalto che sfiora i 30° C e potrebbero rappresentare le condizioni per la gara domenicale.

Riparte la sfida tra Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia al vertice, in ballo c’è ancora il titolo costruttori e per team, oltre al BMW M Award, che premia il miglior pilota della classe regina in base ai risultati ottenuti nelle qualifiche. Il francese della Yamaha piazza subito un buon 1’40″3, ma il piemontese della Ducati migliora il crono di tre decimi e si piazza davanti. Nel finale sono in tanti a provare il time attack, altri rimandano a domani mattina.

Il guizzo finale più veloce porta la firma di Fabio Quartararo che ferma le lancette in 1’39″390 davanti a Fabio Quartararo che si ferma a 132 millesimi dal neo campione del mondo. 3°Jack Miller, davanti a Joan Mir, Pol Espargarò e Johann Zarco. Entrano nella top-10 anche Alex Marquez, l’Aprilia di Aleix espargarò, Taka Nakagami e Alex Rins. Ultimi Valentino Rossi e Andrea Dovizioso.