Livio Suppo punge Valentino Rossi: “Una delusione”

Livio Suppo parla dell’infortunio di Marc Marquez e della prossima stagione di MotoGP. E lancia una frecciatina a Valentino Rossi

Livio Suppo, l’uomo che ha portato Marc Marquez in HRC, ha parlato della notizia arrivata martedì dalla scuderia che lo spagnolo non gareggerà a Portimao a causa del trauma cranico subito sabato in allenamento. “Fatta esclusione per quello che è stato detto da Marc e dalla Honda non so nulla di questo infortunio. C’è il problema del braccio piuttosto, che comunque mi sembra migliorare. A Misano Marc ha vinto perché Pecco è caduto, però avevano distanziato molto tutti gli altri”. Secondo Livio se è davvero un lieve trauma cranico non avrà meno chances di essere competitivo il prossimo anno.

Suppo: “Difficile per Marquez tornare ai livelli del 2014”

Ogni anno è una cosa a sé, ma il livello di competitività è cresciuto: ci sono tanti piloti veloci e diverse moto competitive, bisognerà vedere anche quanto la Honda, nella prossima stagione, riuscirà a migliorare la moto che ha bisogno di crescere.

Anche infortunato il sette volte campione del mondo rimane il pilota più forte e il favorito per il titolo 2022. Suppo suppone che oltre a Pecco e Quartararo ce ne sono altri che possono infastidire Marc per la vittoria, da Mir fino a Morbidelli, ma anche Martin il prossimo anno potrebbe dare dei grattacapi a tutti e lo stesso vale per Bastianini. “Credo che per Marc sarà difficile tornare ai livelli del 2014, quando ha vinto le prime 10 gare. Ma non ho dubbi sul fatto che resta un pretendente al titolo e quello che ha più possibilità di vincerlo“.

L’ex team manager di Ducati Corse e Honda HRC conclude parlando di Valentino Rossi e del suo ultimo anno in MotoGP: “Vale è stato una delusione, fino a prima di Misano aveva pochissimi punti. Poi finalmente è riuscito a fare un decimo posto, ma come ultima stagione di un grandissimo campione come lui sarebbe stato più bello vedere una stagione diversa“.

