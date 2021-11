Marc Marquez non correrà a Portimao: l’annuncio ufficiale della Honda

Colpo di scena: Marquez non sarà in gara a Portimao. Il pilota del team Repsol Honda salta il weekend in Portogallo per un problema fisico.

Notizia a sorpresa: Marc Marquez non correrà il Gran Premio d’Algarve in questo fine settimana. L’annuncio ufficiale è stato diramato poco fa dalla Honda.

Il pilota spagnolo salterà l’appuntamento a Portimao perché nella giornata di sabato è caduto durante uno dei suoi consueti allenamenti off-road e ha rimediato una commozione cerebrale. Dopo alcuni giorni a casa e notando che non stava ancora bene, oggi ha svolto una visita medica. In accordo con i dottori è stato deciso che a scopo precauzionale non gareggerà in Portogallo.

MotoGP, Marquez tornerà in gara Valencia

Un vero peccato per Marquez che sia arrivato un nuovo infortunio proprio nel periodo migliore della sua stagione. Ha vinto le ultime due gare disputate a Austin e Misano, in generale l’ultimo poker di gran premi lo ha visto stare in top 4 e quindi ai livelli ai quali aveva abituato tutti prima del calvario del 2020. Ora il nuovo stop, seppur precauzionale.

Purtroppo Marc non ci sarà a Portimao, dove era rientrato a correre quest’anno dopo i guai avuti al braccio destro. La frattura dell’omero ha richiesto diverso tempo per il recupero e tuttora lo stato fisico del pilota Honda non è al 100%. Ad ogni modo, adesso avrà modo di riposare e di tornare per l’ultimo appuntamento del calendario MotoGP in programma a Valencia nel weekend 12-14 novembre.