Lucchinelli fa ancora discutere: “Senza Marquez la MotoGP non vale”

Marco Lucchinelli elogia Marc Marquez e si augura di poterlo vedere di nuovo competitivo essendo “l’ultimo rimasto di una generazione di fenomeni”

Sembrava essere tornato dopo le due vittorie consecutive in America e in Italia e invece Marc Marquez è costretto ad un nuovo stop a causa dell’ennesimo infortunio. Lo spagnolo non ci sarà a Portimao, a seguito di una brutta caduta in allenamento che gli ha causato una leggera commozione celebrale.

Il campione preferisce farsi trovare pronto ai test di Jerez del 18-19 novembre: lui e la Honda hanno la ferma intenzione di tornare ai vertici nella stagione 2022, dunque le prove dopo il GP di Valencia saranno fondamentali in vista proprio del prossimo campionato.

Riguardo alla condizione del pilota, ciò che si chiedono tutti i tifosi è se mai torneremo a vedere le prestazioni del Marquez di una volta. A tale quesito a provato a dare una risposta Marco Lucchinelli: “Penso e spero di sì, perché dovrebbe essere lui l’uomo di riferimento del campionato. Perché è l’ultimo rimasto di una generazione di fenomeni“.

Marco Lucchinelli è sicuro su Marquez

Lucchinelli afferma di essere un grande estimatore di Marc: il suo è un augurio di tornare a essere l’uomo da battere. Molti dopo le gare di Austin e di Misano erano pronti a scommettere che da lì a poco saremmo tornati ad ammirare le capacità che ha in pista e a cui ci ha abituati e c’era chi già affermava che Marquez fosse già tornato.

“Non del tutto”, frena Marco. “Non è ancora quello che avevamo visto a Jerez 2020 fino al momento della caduta fatale. Lì in pista c’erano tanti piloti e poi c’era lui, che faceva quel che voleva. Correva un’altra gara, in un’altra categoria. Ecco, così non l’ho ancora visto, e non so se potrà tornare a essere tanto dominante. Anche perché il tempo passa… Ma che possa tornare a essere un campione penso proprio di sì, già quest’anno lo ha fatto vedere. E lo spero, perché per tutti gli altri piloti vincere un titolo con lui in pista vale davvero tanto, senza di lui, come Joan Mir l’anno scorso, non ha lo stesso valore”.

