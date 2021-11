Volkswagen ID.5, nuovo SUV coupè elettrico a lunga autonomia

Volkswagen ID.5 è il nuovo SUV elettrico concepito per coprire le lunghe distanze. Arriverà sul mercato italiano nel 2022.

Volkswagen ha presentato in anteprima mondiale il SUV coupè elettrico ID.5, vettura dal design moderno ed elegante, basata sulla piattaforma elettrica modulare MEB. Lunga 4,60 metri e con un passo di 2,77 metri, offre spazio e comfort per cinque passeggeri.

Tre livelli di potenza al momento del lancio nel 2022 Nella versione ID.5 Pro2 la trazione è affidata a un motore elettrico posteriore da 128 kW (174 CV). Il motore della ID.5 Pro Performance3 eroga invece una potenza di 150 kW (204 CV). La ID.5 GTX1 ha due motori posti sui due assi: la trazione integrale eroga una potenza massima di 220 kW (299 CV). Il modello top di gamma accelera da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi, raggiungendo una velocità massima di 180 km/h. Tutte le motorizzazioni della ID.5 sfruttano una batteria grande e idonea per i lunghi spostamenti, in grado di accumulare 77 kWh (netti) di energia e raggiungere un’autonomia massima prevista di 520 km.

La Volkswagen ID.5 vanta un sistema di illuminazione, sia esterno che interno, all’avanguardia. I fari e i gruppi ottici posteriori dispongono della modernissima tecnologia a LED. A scelta la Volkswagen offre i fari a LED Matrix IQ.Light con abbaglianti intelligenti regolabili. Nell’abitacolo la luce ambiente nel padiglione, nella plancia, nelle porte e nel vano piedi può essere configurata a piacere scegliendo fra i diversi colori disponibili. Saranno cinque i profili di guida disponibili che vanno ad influire sul funzionamento dei motori elettrici e dello sterzo con i profili Eco, Comfort e Sport disponibili come standard. Inoltre, nel profilo Sport il motore elettrico anteriore della ID.5 GTX1 è sempre acceso. Nella ID.5 GTX1 è possibile optare per il profilo Traction, concepito specificatamente per le velocità ridotte su fondo sdrucciolevole.

