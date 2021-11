Nuova Audi A8: arriva il restyling anche per il mercato italiano

Nel primo trimestre del 2022 arriverà sul mercato italiano la nuova Audi A8: le principali novità del restyling di quarta generazione.

La quarta generazione dell’ammiraglia Audi A8 arriva con un profondo restyling. Il frontale si presenta più deciso, il single frame si ampia e la griglia frontale è impreziosita da inserti tridimensionali. Ridisegnate le prese d’aria laterali con un profilo più verticale. Al posteriore una fascia luminosa collega i gruppi ottici OLED di serie e spiccano i due terminali di scarico sdoppiati. La gamma colori prevede 11 tinte, tra le quali spiccano le nuove vernici metallizzate verde District, blu Firmamento, grigio Manhattan e blu Ultra, oltre alle varianti opache grigio Daytona, argento Floret, verde District, grigio Terra e bianco Ghiaccio.

Le dimensioni della Audi A8 restano immutate: 519 cm di lunghezza, 195 di larghezza e 147 di altezza. Per la prima volta su questo modelli compaiono i proiettori a LED Digital Matrix. Fra le molteplici funzioni merita attenzione la “luce di carreggiata” che rischiara la corsia di marcia adattandosi ai cambi di direzione dell’auto. Gli interni sono personalizzabili in maniera quasi illimitata. Tra le dotazioni a richiesta spiccano i rivestimenti in pregiata pelle Valcona, per la prima volta disponibili nella tonalità marrone Cognac. Il concept di gestione dei comandi MMI touch response, che comprende due touchscreen da 10,1 e 8,6 pollici, integra il sistema di comando vocale che riconosce le espressioni di uso comune.

Sono tre i motori disponibili per la nuova Audi A8 sul mercato italiano: V6 3.0 TDI, V8 4.0 TFSI da 571 CV e la soluzione ibrida plug-in TFSI e. Tutti i propulsori sono abbinati alla trasmissione tiptronic a otto rapporti del tipo con convertitore di coppia e trazione integrale permanente quattro. Le sospensioni sono di tipo pneumatiche adaptive air suspension, lo sterzo progressivo, cerchi in lega da 18 a 21 pollici. A richiesta, Audi S8 può adottare i freni carboceramici. Arriverà nelle concessionarie italiane nel primo trimestre del 2022.