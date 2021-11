Valentino Rossi sta per decidere il suo futuro: spunta un’altra offerta

Sono giorni cruciali per Valentino Rossi per compiere la scelta sul suo futuro: sul tavolo non mancano le proposte allettanti

Sono le ultime settimane di Valentino Rossi da pilota di MotoGP: la sua carriera nelle due ruote si concluderà ufficialmente la prossima domenica 14 novembre, giorno in cui è in programma il Gran Premio conclusivo della stagione a Valencia.

Ma queste sono settimane decisive per il Dottore non solo per archiviare al meglio il suo passato, ma anche per definire il suo futuro. Lo attende infatti un 2022 dedicato a tempo pieno alle corse automobilistiche, ma bisogna ancora chiarire in quale campionato, con quale marchio e con quali compagni di squadra.

Le proposte sul tavolo del fenomeno di Tavullia, chiaramente, non mancano: lui ha scelto di impegnarsi nelle categorie Gran Turismo (l’Europeo Fanatec o il Mondiale Endurance Wec, in particolare) e la maggior parte delle Case attive in questa disciplina non hanno perso tempo a presentargli le proprie offerte, disposte come sono a fare carte false pur di ingaggiare un personaggio di peso, sportivo e mediatico.

Anche la Lamborghini vuole Valentino Rossi

La prima a bussare alla porta di Vale è stata ovviamente la Ferrari, con cui ha mantenuto buoni rapporti fin da quando flirtò con un passaggio in Formula 1 nei primi anni 2000. Poi si sono unite Audi e Bmw. E ora si aggiunge anche un altro marchio italiano, la Lamborghini.

“Se ci cercasse, volentieri”, sono le parole molto chiare che il responsabile sportivo Giorgio Sanna ha fatto recapitare al nove volte campione del mondo attraverso i microfoni del sito specializzato internazionale Motorsport. Insomma, Valentino Rossi ha solo l’imbarazzo della scelta.

In compenso, potrebbe avere già individuato uno dei suoi compagni di equipaggio: Mattia Pasini, suo storico amico, che spesso si allena con lui al Ranch e che a sua volta si è dato alle quattro ruote quest’anno, debuttando nella European Le Mans Series. Forse non è un caso se, nell’hospitality del suo team VR46, durante il weekend di Misano, è stato visto allenarsi con il simulatore di guida Res-Tech, ideato tra gli altri proprio dal Paso.

