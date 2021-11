Bastianini, Ducati lo supporterà nel 2022: il team Gresini conferma

Bastianini nel 2022 correrà con la Desmosedici GP21 del team Gresini Racing, che conferma il supporto di Ducati al pilota riminese.

L’anno di debutto in MotoGP di Enea Bastianini si può considerare sicuramente positivo. Il campione in carica della Moto2 ha ottenuto ottimi risultati durante il 2020.

I due podi conquistati a Misano Adriatico sono la ciliegina sulla torta di una stagione di buonissimo livello. Pur guidando una Ducati Desmosedici GP19, il pilota riminese è riuscito a mostrare il suo talento. Nelle ultime quattro gare ha chiuso sempre in top 6 (due terzi e due sesti posti). In classifica ha 87 punti, ha scavalcato Jorge Martin (82) come migliore esordiente nella categoria. Può puntare al decimo posto, distante solo 5 lunghezze.

MotoGP, Ducati supporterà bene Bastianini nel 2022

Nonostante abbia battuto nettamente il suo compagno di squadra Luca Marini, nel 2022 Bastianini non disporrà di una Desmosedici GP22. Il fratello di Valentino Rossi avrà la moto ufficiale, invece Enea guiderà una GP21. Ciò fa un po’ storcere il naso, però ormai gli accordi sono definiti.

Bastianini salirà comunque su una moto che si è rivelata competitiva e che gli permetterà di fare bene. I vertici di Borgo Panigale hanno già fatto sapere che gli daranno supporto tecnico, fornendogli degli aggiornamenti durante la stagione.

Carlo Merlini di Gresini Racing, il team per il quale correrà il riminese nel 2022, ha a sua volta confermato ci sarà un buon supporto tecnico per lui: «Abbiamo concordato contrattualmente per avere la moto 2021 – riporta Motorsport-Total.com – ed è molto competitiva. Siamo soddisfatti di avere questo pacchetto. Enea è legato contrattualmente a Ducati. Se i risultati continueranno ad arrivare, sono certo che Ducati lo aiuterà».

Il direttore commerciale e marketing della squadra fondata da Fausto Gresini ribadisce che Bastianini potrà contare su un pacchetto competitivo. Sicuramente avrà grande voglia nel 2022 di dimostrare di meritare di più in futuro.