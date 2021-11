Allarme Adblue: rischio stop per veicoli diesel di ultima generazione

Sul mercato c’è carenza di Adblue, una situazione che penalizza i camion di ultima generazione. Si teme un blocco dei trasporti.

Il trasporto delle merci su strada rischia di fermarsi, non solo per l’obbligo dei camionisti costretti a dotarsi di green pass. Il problema nasce dalla mancanza del cosiddetto Adblue, un additivo che viene aggiunto al gasolio dei tir Euro 5 ed Euro 6, ma anche nelle auto a diesel di ultima generazione, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di ossido di azoto e nox. L’Adblue è diventato introvabile sul mercati a causa dell’impennata dei prezzi dei carburanti e, in particolare, del prezzo del metano che serve a produrre Urea, un composto fondamentale per produrre il suddetto additivo.

Lo stop potrebbe riguardare circa 1,5 milioni di veicoli ecologici immatricolati in Italia, di cui oltre 300mila con portata superiore a 35 quintali. Potranno invece continuare a transitare i camion più vecchi e inquinanti! Senza Adblue i motori di questi veicoli ecologici non possono avviarsi, salvo illudere la centralina sul livello di additivo, ma in tal caso non potrebbero circolare per violazione della legge.

Prezzi metano alle stelle

Purtroppo gli alti prezzi del metano hanno bloccato la catena produttiva di questo additivo. Yara, un’azienda con sede a Ferrara specializzata nella produzione di questo additivo, che rifornisce il 60% del mercato italiano, ha annunciato la chiusura dei suoi impianti per un mese a causa della mancanza di ammoniaca (da cui viene distillata l’Urea). Da qui la corsa all’accaparramento di Adblue che ha fatto nascere fenomeni di speculazione: il costo di 1.000 litri di questo additivo è raddoppiato da 250 a 500 euro.

Il passaggio ai veicoli ecologici rischia di avere un effetto boomerang. Le aziende che attualmente hanno una flotta di camion inquinanti euro 0-1-2-3-4 potranno continuare a circolare, a dispetto di coloro che hanno puntato su veicoli ecologici. Le istituzioni adesso hanno urgenza di intervenire per non compromettere gli investimenti “green” ed evitare di innalzare i livelli di inquinamento dell’aria.