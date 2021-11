Un altro sponsor italiano per il nuovo team di Razlan Razali

Il team WithU Yamaha RFN MotoGP rinnova la partnership con uno sponsor italiano. La squadra di Razlan Razali inizia a prendere forma.

Il nuovo team WITHU YAMAHA RNF MotoGP firma un nuovo accordo commerciale e tecnico con un marchio italiano. Si tratta di Barracuda, uno dei primi sponsor che hanno abbracciato il progetto del manager malese sin dal 2019. “Siamo orgogliosi ed entusiasti di collaborare con il nostro partner Barracuda. Da quando ho incontrato Alessandro Giardina, CEO di Barracuda nel 2019, condividiamo la stessa passione e la stessa spinta, ovvero essere i migliori in quello che facciamo”.

Barracuda ha fatto leva sui risultati del team di Razlan Razali per migliorare e far conoscere le sue componenti aftermarket di altissima qualità. “Il nostro successo è stato il loro successo e siamo felici e grati per la fiducia che Alessandro e la sua azienda hanno dato per continuare questo viaggio con noi. Questa collaborazione non avrebbe potuto arrivare in un momento migliore in quanto siamo pronti per una nuova avventura nella classe regina del campionato del mondo nel 2022”.

Alessandro Giardina, CEO di Barracuda, ha siglato un contratto annuale in attesa di sapere gli sviluppi futuri della squadra, legata a Yamaha da un contratto annuale. “Insieme abbiamo scritto una pagina incredibile della storia della MotoGP! Per questo motivo, la continuazione della nostra partnership è ovvia. BARRACUDA è orgogliosa di far parte di questo nuovo progetto RNF Racing. Ci sarà sempre una forte concorrenza nel campionato, ma sono personalmente fiducioso che la squadra lavorerà duramente con passione, sarà un’esperienza emozionante”.

