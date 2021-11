MXGP, l’assalto finale di Tim Gajser: a Mantova per difendere il trono

Tim Gajser a un solo punto dalla vetta della classifica MXGP. Lo sloveno del team HRC proverà l’assalto finale nel doppio round di Mantova.

Il Mondiale di Motocross ci regalerà un finale incandescente con le ultime due tappe che si terranno il 7 e 10 novembre a Mantova. Saranno in tre a contendersi il titolo iridato 2021: Romain Febvre in testa con 614 punti, Tim Gajer a 613 e Jeffrey Herlings a 611. Il campione in carica Tim Gajser del team HRC ha chiuso il terzo round di Pietramurata con il secondo posto finale, che gli consente di riavvicinarsi alla leadership e domenica prossima proverà la zampata del sorpasso.

Dopo essersi qualificato al sesto posto, Gajser ha concluso il primo giro in quarta posizione, ma ha dovuto combattere tutta la gara per mantenere quella posizione e, di conseguenza, non è stato in grado di progredire. Nella seconda manche ha carburato la sua Honda CRF450RW ed è partito subito alla grande piazzandosi in testa e segnando il giro più veloce, concludendo al traguardo con 5 secondi di vantaggio. A sostenerlo tanti tifosi colorati di rosso e giallo, con bandiere e fumogeni che hanno creato una incredibile atmosfera.

Sprint finale a Mantova

Adesso la carovana mondiale del Motocross resterà in Italia e a breve si trasferirà in Lombardia. “È stata una settimana difficile con questo triplo appuntamento, ma finire con una nota positiva è una sensazione molto buona e mi dà un sacco di motivazione in vista degli ultimi due round a Mantova – ha detto Tim Gajser -. La prima gara non è andata secondo i piani, finendo quarto, quindi ho bisogno di lavorare su questo, ma la seconda gara è andata molto meglio. Stavo ricevendo aggiornamenti dal pit-board così sapevo quanto ero avanti e sono stato in grado di vincere con un grande distacco. È stato bello vedere così tanti fan venire qui a sostenermi e sono molto eccitato per questi ultimi due round”.

