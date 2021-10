500 Iride, il monopattino elettrico in vendita nelle concessionarie Fiat

Arriva nelle concessionarie Fiat il nuovo monopattino elettrico 500 Iride, realizzato in collaborazione con Mopar. Scopri prezzo e caratteristiche.

Prossimamente nelle concessionarie Fiat troveremo la “500 Iride“, il nuovo monopattino elettrico destinato a cambiare la micro-mobilità urbana, realizzato in collaborazione con Mopar. Disegnato dal Centro Stile Fiat, emerge l’inconfondibile design italiano che ha preso ispirazione dalla Nuova 500 e consente di muoversi fra le vie del centro, in maniera distintiva e con zero emissioni.

Sarà proposto al prezzo di lancio di 699 euro, comprensivo di due anni di garanzia, assistenza tramite App e rete di assistenza tecnica dedicati. La denominazione 500 Iride prende ispirazione dagli iconici fari rotondi della 500 che da oltre sei decenni caratterizzano lo sguardo dell’utilitaria del Lingotto. In fase di lancio il monopattino elettrico sarà proposto nelle colorazioni Celestial Blue e Cloud Gray che, creati in esclusiva per la Nuova 500, rinviano rispettivamente al cielo e alle nuvole cariche di pioggia. Prossimamente verrà proposto anche con livrea rossa.

Caratteristiche tecniche

Sarà dotato di un motore da 250W e potrà percorrere fino a 30 chilometri, con una velocità massima che può arrivare fino a 25 km/h ed essere completamente ricaricato in 4 ore e mezzo. Monta pneumatici a camera d’aria da 10″, l’ammortizzatore posteriore e il display integrato, manubrio telescopico per una maneggevolezza migliore. Con un peso di 15 kg si rivela comodo da trasportare anche a mano o nel bagagliaio di un’auto. Completano la dotazione di serie la luce anteriore con visibilità a lunga distanza e quella posteriore che lampeggia durante la frenata.

Sarà possibile scegliere tra quattro modalità di guida: “Normal” per un impiego quotidiano equilibrato; “Sherpa” per ridurre al massimo il consumo energetico; “Sport” per chi preferisce una guida più vivace; e “pedestrian mode” per l’utilizzo nella aree pedonali. Attraverso l’Appe dedicata è possibile gestire tutte le informazioni e viene utilizzata come chiave elettronica per avviare il monopattino in modalità elettrica.