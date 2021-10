Rosberg si sbilancia: “Il titolo? Vi dico chi lo vincerà”

L’iridato 2016 di F1 Rosberg sorprende con una previsione sull’esito di una delle stagioni più avvincenti dell’ultimo decennio.

Era stato l’ultimo in grado di battere l’asso di Stevenage al termine di un campionato 2016 denso di ruotate e tensioni dentro e fuori la pista. Un’avventura spezza nervi che Nico Rosberg decise di non replicare annunciando clamorosamente il ritiro pochi giorni dopo aver trionfato ad Abu Dhabi.

Oggi, come sappiamo, al centro del palcoscenico abbiamo ancora lui, Hamilton, ma con un rivale nuovo, Verstappen, unico vero “predestinato” dello schieramento che tutti si immaginavano di vedere un giorno lottare per la corona.

Chi si aggiudicherà il Mondiale 2021?

Chiamato ad esprimersi su questo duello che non sta escludendo colpi di scena, il tedesco ha definito i due driver e le rispettive macchine alla pari, seppur di una categoria a parte rispetto alla concorrenza.

In effetti la suddivisione sembra chiara e netta anche se rispetto all’epoca del figlio d’arte qualche sorpresa in più più si può verificare. Mercedes e Red Bull sono di un’altra serie, subito dopo arrivano quasi appaiate tra di loro McLaren e Ferrari.

“Nelle gare conclusive la lotta sarà ancor più serrata. Sono convinto che ne vedremo delle belle”, ha affermato a Sky Deutschland, divertito e gasato come un tifoso qualsiasi dall’incertezza che Lewis e Max ci stanno regalando.

“Il livello di prestazioni dei due è davvero elevato. Personalmente ritengo che siamo al picco storico della F1. E’ qualcosa di fenomenale. ho molto rispetto per loro”, ha riconosciuto il 36enne che, tuttavia non ha esitato ad eleggere il suo ex compagno di squadra e rivale come vincitore finale.

“L’esperienza viene sempre premiata e lui ne ha parecchia”, la sua sentenza. “E’ un osso duro da battere, ciò malgrado non si può non ammettere che l’olandese sta guidando a meraviglia”, ha chiosato l’iridato.

Chiara Rainis