“Hamilton e Verstappen si baceranno e si abbracceranno”, prevede il papà

Il padre di Lewis Hamilton, Anthony, prevede una svolta all’insegna dell’affetto reciproco tra suo figlio e Max Verstappen, ora grandi rivali

Tra i due grandi rivali per la corsa al titolo mondiale 2021 di Formula 1, Lewis Hamilton e Max Verstappen, finirà a tarallucci e vino. Anzi, a baci e abbracci.

Sembra incredibile prevedere questo scenario, in un momento in cui il campione in carica e il suo sfidante si scambiano ruotate in pista e frecciate al veleno fuori. Eppure è proprio ciò che si aspetta una persona che conosce bene uno di questi due protagonisti: Anthony Hamilton, padre del sette volte iridato.

Secondo il genitore, gli scontri tra due piloti di alto livello che si contendono il bottino più grande del proprio sport sono del tutto fisiologici. “È una gara”, ha dichiarato Hamilton Senior ai microfoni di Talksport. “Quando sei fuori dal campo sei molto amichevole, quando sei in battaglia no. In amore e in guerra tutto è consentito. Si chiama competizione: se sei troppo amichevole con il tuo avversario, allora allenti troppo il gas”.

Papà Anthony Hamilton parla di Lewis e Verstappen

Proprio quello che accade, sottolinea Anthony non senza un pizzico di malizia, nel duello per la terza posizione della classifica costruttori, dove invece non c’è alcun accenno di inimicizia. Tanto da rendere quello della Rossa di Maranello non uno scontro autentico, secondo lui: “Basta guardare più indietro nel gruppo, quello che accade tra i due piloti di McLaren e Ferrari. Quei ragazzi sono amici. Queste sono le vere gare”.

Ma al termine della stagione ritornerà l’affetto tra il pilota della Mercedes e quello della Red Bull. Il papà ci crede davvero: “Lewis si trova nella posizione in cui Max vorrebbe essere, Max si trova nella posizione in cui Lewis vorrebbe essere. Sono come pugili che si sfidano sul ring, ma garantisco che quando sarà finita ci saranno enormi abbracci, risate e baci tra i due”.

In chiusura, Hamilton padre dice la sua sull’ipotesi, sempre chiacchierata, del possibile ritiro di suo figlio, giunto ormai all’età di 36 anni: “Non so se correrà ancora. Io gli dico sempre che deve continuare soltanto se si sente in forma e si diverte a guidare. Credo che andrà avanti, ma intanto pensiamo a questo ultimo quarto di stagione da terminare”.

