Danilo Petrucci vola a Dubai: inizia l’avventura Dakar

Per Danilo Petrucci comincia la nuova avventura nella Dakar. Una settimana di allenamenti a Dubai, prima di volare a Portimao.

Danilo Petrucci vola verso Dubai per dare inizio alla nuova esperienza off-road. A Valencia correrà la sua ultima gara in classe regina con la KTM RC16, dopo di che si dedicherà anima e cuore al Rally Dakar 2022 che prenderà il via nei primi giorni di gennaio.

Nell’ultimo week-end a Misano avrebbe voluto quantomeno salutare il suo pubblico nel giro di onore dopo il traguardo, invece un contatto con Joan Mir lo ha costretto a rientrare ai boz anzitempo. I preparativi per la Dakar per Danilo Petrucci sono cominciati già prima di Misano, per un corso teorico e pratico a Barcellona con il manager del team rally KTM Jordi Viladoms. “Ho ricevuto alcune lezioni di navigazione da Jordi Viladoms e ho appreso molti dettagli sui complicati regolamenti della Dakar”, ha spiegato il pilota di Terni a Speedweek.com. “Ho anche ricevuto la mia attrezzatura da guida e sono stato in grado di guidare una moto da rally standard. La mia velocità fuoristrada ha sorpreso alcune persone lì”.

Decisioni rimandate al 2022

Mercoledì approderà a Dubai dove incontrerà tutti gli assi del rally di Pierer Mobility AG, da Toby Price a Matthias Walkner a Sam Sunderland. La Dakar 2022 si correrà in Arabia Saudita per la terza volta e diverse tappe si terranno nel Rub al-Chali, il più grande deserto di sabbia del mondo. “Ho già guidato le moto enduro e cross sulla sabbia. Ma non sono mai stato nel deserto in tutta la mia vita”, ha scherzato Danilo Petrucci. “Resterò a Dubai e mi allenerò per una settimana. Spero di non smettere di ridere… volerò direttamente da Dubai al GP di Portimao”.

Dopo la prima esperienza nella Dakar Petrux, insieme al manager Alberto Vergani e ai vertici KTM, deciderà se ha un futuro assicurato in questa categoria. Altrimenti comincerà a guardarsi intorno, magari attendere qualche mese prima di intraprendere una nuova strada. Come già capitato con il ritorno di Andrea Dovizioso a distanza di dieci mesi.