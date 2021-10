Alex Rins preoccupato: “Non so da dove iniziare”

Alex Rins 6° a Misano-2, mail distacco dal vincitore Marc Marquez preoccupa non poco il pilota spagnolo della Suzuki.

Alex Rins ha incassato il sesto posto a Misano-2, un risultato tutto sommato buono che permette di aggiungere 10 punti alla sua classifica iridata. Ma il distacco dal vincitore preoccupa il pilota spagnolo: 17,6 i secondi di distacco dal vincitore Marc Marquez sulla Honda. “Ho dato il 100%, ma all’inizio ho avuto grossi problemi a sorpassare gli altri piloti con gomme nuove – ha spiegato il pilota della Suzuki -. È migliorato giro dopo giro, ho ritrovato il mio ritmo, ma non è stata una giornata facile”.

Problemi ai box

Per entrambi i piloti Suzuki non è stata una stagione particolarmente brillante, in più occasioni hanno dovuto fare pressione per accelerare sull’evoluzione della GSX-RR. A cominciare dal dispositivo holeshot arrivato con estremo ritardo rispetto agli altri costruttori e non ancora perfezionato. “Dobbiamo lavorare sodo, ma non so in quale ambito dobbiamo iniziare, ma dobbiamo lavorare – ha precisato Alex Rins dopo il GP di Misano. “Ovviamente ho sempre voluto sorpassare il pilota che mi precedeva. Non pensavo solo a finire la gara. Volevo combattere, ma non è stato facile”.

Nella classifica del Mondiale Alex Rins è all’undicesimo posto. A Portimao proverà a centrare la top-10, che al momento è detenuta da Miguel Oliveira ad una sola lunghezza di distanza. “Ma prima dobbiamo trovare soluzioni ai nostri problemi. La prestazione della Suzuki non è diminuita, è rimasta inalterata. Penso che gli altri siano migliorati”. Un’osservazione che è stata ripetuta dai piloti Suzuki dall’inizio di questa stagione. E chissà se l’eventuale ritorno di Davide Brivio possa riportare energia alla squadra di Hamamatsu…